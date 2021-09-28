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Бэйли Мэдисон
Бэйли Мэдисон
Bailee Madison
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Бэйли Мэдисон
Bailee Madison
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Дата рождения
15 октября 1999
Возраст
22 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Бэйли Мэдисон
Родилась 15 октября 1999 года. Форт Лодердейл, Флорида, США.
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Фильмография Бэйли Мэдисон
Летний лагерь
мюзикл
2021, США
5.0
История Золушки: к звёздам
мелодрама
2021, США
5.0
Незнакомцы: Жестокие игры
ужасы
2018, США
5.0
Каникулы Джой
комедия
2016, США
5.0
Северный полюс: Открыт на Рождество
фэнтези
2015, США
6.0
Чудо Рождества
фэнтези
2014, Канада
6.0
Родительский беспредел
комедия
2012, США
6.0
Ковбойши и ангелы
приключения, драма, семейный
2012, США
6.0
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Актерский состав перезапуска «Милых обманщиц» пополнился тремя исполнительницами
Они сыграют матерей главных героинь сериала.
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28 сентября 2021 15:42
Каст сериала «Милые обманщицы: Первородный грех» пополнился двумя исполнительницами
К трем утвержденным ранее актрисам присоединились Зария Симон и Малия Пайлс.
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19 августа 2021 14:29
Бэйли Мэдисон получила главную роль в сериале «Милые обманщицы: Первородный грех»
Она присоединится к уже утвержденным Чандлер Кинни и Майе Рефикко.
Написать
28 июля 2021 14:35
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