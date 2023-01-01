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Не бойся темноты
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Don't Be Afraid of the Dark
Не бойся темноты
2011 / США / Австралия
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7.3
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26
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
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