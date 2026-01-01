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Фильмография
Эмилия Бернс
Emilia Burns
Киноафиша
Персоны
Эмилия Бернс
Эмилия Бернс
Emilia Burns
Дата рождения
18 февраля 1982
Возраст
44 года
Знак зодиака
Водолей
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Актёр ужасов
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
8.3
Эш против зловещих мертвецов
(2015)
7.4
Хроники Шаннары
(2016)
6.4
Не бойся темноты
(2011)
Фильмография Эмилия Бернс
7.4
Хроники Шаннары
драма, приключения, фэнтези
2016, США
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ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
8.3
Эш против зловещих мертвецов
комедия, боевик, ужасы
2015, США
6.4
Не бойся темноты
Don't Be Afraid of the Dark
триллер, ужасы
2011, США / Австралия
Смотреть трейлер
6.2
Слон и принцесса
детский, фэнтези
2008, Австралия
6.3
Приговоренные
The Condemned
триллер, криминал, боевик
2007, США
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