Жили-были два мальчика. И были они влюблены в одну девочку. Мальчик по имени Дадли мечтал стать королевским горным полицейским, потому, что он был справедливый и примерный малыш. Другой мальчуган, по имени Снайдли, мечтал только об одном — стать настоящим злодеем, ибо обожал пакостить и хулиганить.



Прошли годы… Мальчики выросли и стали теми, кем хотели быть. Предмет их совместного обожания — Нэлл — стала прекрасной девушкой. Кому из них: благородному, но бестолковому Дадли или хитрому, но злобному Снайдли удастся завоевать ее сердце?