Постер фильма Дадли справедливый
Рейтинги
4.0 Рейтинг IMDb: 4
Оцените
2 постера
Дадли справедливый

Дадли справедливый

Dudley Do-right 18+
О фильме

О фильме

Жили-были два мальчика. И были они влюблены в одну девочку. Мальчик по имени Дадли мечтал стать королевским горным полицейским, потому, что он был справедливый и примерный малыш. Другой мальчуган, по имени Снайдли, мечтал только об одном — стать настоящим злодеем, ибо обожал пакостить и хулиганить.

Прошли годы… Мальчики выросли и стали теми, кем хотели быть. Предмет их совместного обожания — Нэлл — стала прекрасной девушкой. Кому из них: благородному, но бестолковому Дадли или хитрому, но злобному Снайдли удастся завоевать ее сердце?

Страна США
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 1999
Премьера онлайн 1 сентября 2020
Премьера в мире 21 августа 1999
Дата выхода
21 августа 1999 Россия 12+
27 августа 1999 Германия
9 июня 2000 Испания
21 августа 1999 Казахстан
27 августа 1999 США
21 августа 1999 Украина
19 июля 2000 Франция
MPAA PG
Бюджет $70 000 000
Сборы в мире $9 974 410
Производство Universal Pictures, Davis Entertainment, Joseph Singer Entertainment
Другие названия
Dudley Do-Right, Dudley de la montaña, Allô la police, Allô, la police?, Astynomos tis symforas, Derék Dudley, Dudley Assume o Comando, Dudley Doskonały, Dudley es la policía montada, Hazır Ol Dudley, Kartmatu punakuub, Peloton punatakki, Polícia Desmontada, Teisinguolis Dadlis, Αστυνόμος της συμφοράς, Дадли Справедливый, Доблестният Дъдли, ダドリーの大冒険, 王牌騎警
Режиссер
Хью Уилсон
В ролях
Брендан Фрейзер
Брендан Фрейзер
Сара Джессика Паркер
Сара Джессика Паркер
Альфред Молина
Альфред Молина
Эрик Айдл
Эрик Айдл
Роберт Проски
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Дадли справедливый
Месть пушистых 5.7
Месть пушистых (2010)
Луни Тьюнз: Снова в деле 5.8
Луни Тьюнз: Снова в деле (2003)
Скуби-Ду при дворе короля Артура 6.3
Скуби-Ду при дворе короля Артура (2021)
Реальная белка 5.8
Реальная белка (2013)
Чернильное сердце 6.7
Чернильное сердце (2008)
Путешествие к центру Земли 3D 6.7
Путешествие к центру Земли 3D (2008)
Лохматый папа 4.7
Лохматый папа (2006)
Джордж из джунглей 2 3.3
Джордж из джунглей 2 (2003)
Тарзан и Джейн 5.3
Тарзан и Джейн (2002)
Джордж из джунглей 6.3
Джордж из джунглей (1997)
Из джунглей в джунгли 5.2
Из джунглей в джунгли (1997)
Клуб первых жен 7.4
Клуб первых жен (1996)

Рейтинг фильма

4.0
13 голосов
4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Snidely K. 'Whip' Whiplash Привет, Дадли.
Dudley Do-Right Привет, Уолтер.
Snidely K. 'Whip' Whiplash Я всё потерял. Даже Голос пропал.
Voice of the Announcer Нет, я всё ещё здесь!
[пауза]
Voice of the Announcer Кто-то должен объяснить, как появилась кавалерия...
