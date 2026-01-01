Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Марсупилами. Пушистый круиз»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Максим Лихачёв
Киноафиша
Персоны
Максим Лихачёв
Максим Лихачёв
Актерское амплуа
Актер озвучки
Популярные фильмы
4.5
Савва. Сердце воина
(2015)
Фильмография Максим Лихачёв
Жанр
Все
Анимация
Семейный
Год
Все
2015
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
4.5
Савва. Сердце воина
Savva. Serdtse voina
семейный, анимация
2015, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Одна серия — всего 30 минут: 3 российских сериала с идеальным форматом для вечернего марафона
Все сериалы пересмотрели, рассказываю, почему стоит посмотреть «Черный список» — будет держать в напряжении своей интригой
«Идеальный мужчина — это Юра Брагин. Жаль, что в жизни таких нет»: зрительницы обсуждают мужчин из «Первого отдела» перед 8 Марта
Сцена из «Ивана Васильевича», которую многие считали ляпом: Гайдай одной репликой заставил полюбить Жоржа
Детектив вернулся в дело, ФБР в панике, город в ловушке: 3 свежих сериала для любителей острых ощущений
«Один из лучших сериалов 2025»: HBO вернулись в игру — новый сериал зрители поставили в один ряд с «Настоящим детективом»
Полковнику никто не пишет: откопали самое печальное признание Колесникова о «Первом отделе» — зрители будут плакать
Тест со звездочкой: рискнете угадать советский фильм по кадру с площадки (5 кадров)
С нас постер, с вас ответ: в этом тесте по советским фильмам проигравших нет
Колесников считал, что большое кино для него закрыто: все изменила одна пьянка и Говорухин
«Кина не будет»-тест: угадайте советский фильм по финальному кадру?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667