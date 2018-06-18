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Николай Басков
Николай Басков
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Николай Басков
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Дата рождения
15 октября 1976
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Биография Николая Баскова
Родился 15 октября 1976 года. Балашиха, Московская Область.
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Фильмография Николая Баскова
Жара
мюзикл, комедия
2019, Россия
8.0
Руссо Туристо
комедия
2019, Россия
0.0
#Все_исправить!?!
комедия, мюзикл
2016, Россия
7.0
Савва. Сердце воина
семейный, анимация
2015, Россия
4.0
Реальная белка
анимация, комедия
2013, Канада / США
6.0
Гавайские каникулы
комедия, короткометражный, анимация
2011, США
7.0
История игрушек: Большой побег
драма, приключения, комедия, анимация, семейный
2010, США
7.0
Наша Russia. Яйца судьбы
комедия
2009, Россия
6.0
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В Москве прошла премьера комедии «Ночная смена»
В минувшие выходные в московском кинотеатре Каро Vegas 22 прошла премьера новой комедии Марюса Вайсберга «Ночная смена», на которую съехались самые именитые гости. Для поклонников
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18 июня 2018 14:43
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Поставил Цоя на одну ступень с Шатуновым: Басков опозорился у всех на глазах
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