Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крушение рейса»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Связи
Вопросы и ответы
Николай Басков
Nikolay Baskov
Связи Николая Баскова
Анна Семенович
близкие друзья
Филипп Киркоров
коллеги и друзья
Киноафиша
Персоны
Николай Басков
Николай Басков
Nikolay Baskov
Дата рождения
15 октября 1976
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Место рождения
Москва, Союз Советских Социалистических Республик
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Актер озвучки
,
Путешественник
Биография Николая Баскова
Родился 15 октября 1976 года. Балашиха, Московская Область.
Развернуть
Связи Николая Баскова
близкие друзья
Анна Семенович
коллеги и друзья
Филипп Киркоров
Популярные фильмы
7.8
Дайте шоу
(2024)
7.2
Гавайские каникулы
(2011)
6.5
Жара
(2019)
Фильмография Николая Баскова
Цветаны
семейный, анимация, комедия, приключения
2027, Россия
Ну-ка, все вместе! Хором!
телешоу, музыка
2024, Россия
7.8
Дайте шоу
комедия, драма
2024, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
3.3
Дуэты
телешоу
2021, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Руссо Туристо
комедия
2019, Россия
6.5
Жара
Zhara
мюзикл, комедия
2019, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
Лига удивительных людей
телешоу
2018, Россия
6.2
#Все_исправить!?!
Vsyo Ispravit
комедия, мюзикл
2016, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
Показать еще
Новости о Николае Баскове
Одни звезды: объявлены ведущие 30-го «Золотого граммофона»
Селебрити Милош Бикович попадает в скандал в трейлере сериала «Дайте шоу»
В Москве прошла премьера комедии «Ночная смена»
Перед отпуском накрываю слив бумагой и ставлю сверху стакан: повторите и по возвращению спасибо скажете
Помешалась на автоковриках из «Фикс Прайса»: 5 способов использовать их на даче — для машины уже ничего не осталось
Кондиционеры скоро останутся в прошлом: дизайнеры уже нашли крутую замену – без шума и сквозняка
Иван Будько, Митяй или Жека? 5 смешных вопросов покажут, кто вы из сериала «Сваты» (тест)
Никаких «продолжение следует»: 3 шикарных мини-сериала по Агате Кристи – завершились давно, так что смотрятся залпом
Казалось, хуже быть не может: 5-й сезон позорного «Ведьмака» от Netflix приказал долго жить – в 2026-м финала не дождётесь
«Дом дракона 3» только закончился и вернется совсем не скоро: что известно о 4-м сезоне гражданской войны Таргариенов
Без 100 серий и ожидания финала годами: 3 коротких сериала, которые затягивают уже с первого эпизода
«Экранизация фанфика»: зрители назвали худшую серию «Дома Дракона» — её рейтинг упал до 6,3
Этот российский фильм запоем смотрели в 80 странах, сравнивая с «Бойцовским клубом», — а на родине он не отбил и половины бюджета
Из «Игры престолов» сделают кино масштаба «Дюны» — без Джона Сноу, зато с драконами: HBO эту историю потеряли
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить