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Бабушкин внук
Киноафиша Фильмы Бабушкин внук
Babushkin vnuk

Бабушкин внук, 1979

1979
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 1979
Премьера в мире 14 июня 1979
Режиссер
Адольф Бергункер
В ролях
Нина Тер-Осипян
Армен Джигарханян
Армен Джигарханян
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бабушкин внук 1 постер
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