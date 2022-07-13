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Григорий Лепс
Григорий Лепс
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Григорий Лепс
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Дата рождения
16 августа 1962
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Григория Лепса
Родился 16 июля 1962 года. Сочи, СССР (Россия).
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Фильмография Григория Лепса
Жара
мюзикл, комедия
2019, Россия
8.0
Савва. Сердце воина
семейный, анимация
2015, Россия
4.0
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Статьи о персоне
Может повторить путь Шатунова: Лепса предупредили о страшном исходе
Поклонники переживают за будущее артиста.
Написать
13 июля 2022 10:50
Признание не заставило себя ждать: Лепс не стал молчать об уходе со сцены
Знаменитость давно определился со своим будущим.
Написать
12 июля 2022 16:45
«Потратил 300 долларов, а заработал миллионов 50»: правда о богатстве Лепса раскрыта
Певец предпочел быть честным с поклонниками.
Написать
12 июля 2022 14:30
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