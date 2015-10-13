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По дороге не из жёлтого кирпича Очередная попытка деятелей отечественного кинопроизводства покорить просторы мультипликации и хоть немного приблизиться к уровню таких студий, как Disney или Pixar, оказалась неудачной. Максим Фадеев решил, что «человек может сделать всё, только надо очень захотеть этого всем своим сердцем». Однако чтобы снять хороший мультфильм, даже заручившись поддержкой Фонда кино, этого оказалось недостаточно. Он совсем позабыл, что залог успеха в этом жанре…