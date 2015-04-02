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Поцелуй сквозь стену Поцелуй сквозь стену
Киноафиша Фильмы Поцелуй сквозь стену Отзывы о фильме «Поцелуй сквозь стену»
Поцелуй сквозь стену 2010 / Россия
6.0 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 3.9
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Отзывы о фильме «Поцелуй сквозь стену»

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irinasv2 2 апреля 2015, 12:51
Фильм отменное Г, даже не советую тратить свое время в кинотеатре.

Армяне еще не научились снимать фильмы.

Сюжет никакушный,режесура тоже. Смысл фильма непонятен.



Решайте сами иметь или не иметь, потерянное время в кинотеатре.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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