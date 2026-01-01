Оповещения от Киноафиши
Максим Курочкин
Maksim Kurochkin
Максим Курочкин
Максим Курочкин
Maksim Kurochkin
Дата рождения
7 февраля 1970
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Киев, Украина
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
6.7
Короткое замыкание
(2009)
6.6
Раскоп
(2014)
6.2
Неваляшка
(2007)
Фильмография Максим Курочкин
4.4
Доктор Рихтер
драма, детектив
2017, Россия
6.6
Раскоп
Raskop
комедия, драма
2014, Россия / Украина
Смотреть трейлер
6.1
Атомный Иван
Atomnyy Ivan
комедия, мелодрама
2011, Россия
Смотреть трейлер
6.7
Короткое замыкание
Korotkoe zamykanie
сборник, мелодрама
2009, Россия
Смотреть трейлер
2.9
Любовь на районе
комедия
2008, Россия
5.8
Этим вечером ангелы плакали
Etim vecherom angely plakali
драма
2008, Россия
Смотреть трейлер
6.2
Неваляшка
Tumbler
комедия, боевик
2007, Россия
4.5
Гололед
Gololyod
комедия, драма
2002, Россия
5.4
Небо. Самолет. Девушка
Nebo. Samolyot. Devushka.
драма, мелодрама
2002, Россия
Не уступают «Первому отделу»: топ-3 сериала, которые смотрятся на одном дыхании — увлекают своим сюжетом
Новый «Ворошиловский стрелок», но теперь с Гармашем: в фильме «Пёс» старику снова придется защищать внучку
Был ли Аркенстон из «Хоббита» легендарным Сильмарилем? Разбираемся, почему этот камень так важен для гномов
Хоть убейте, не пойму, откуда рейтинг 100/100: включил «Ван-Пис 2» от Netflix, вообще не смотрев аниме – это было ошибкой
«Включила случайно – замерла от удивления»: Сталкер из «Первого отдела 5» появлялся в другом сериале Тумаркина с рейтингом 7.9/10
Французская «Гостья из будущего» переплюнула шедевр советского кино: 92% на RT и «Sci-Fi года!» от зрителей
Архивные кадры со съемок «Любовь и голуби» напоминают хоррор: Михайлов едва не погиб из-за «хотелки» Меньшова (видео)
78% на RT и два сезона сразу: этот детектив с оскароносным составом ждали больше 30 лет — и он не разочаровал
Летчики любят этот советский фильм-катастрофу больше «Экипажа»: у Митты — зрелищно, но здесь все реалистичнее
«Мстители» в пролете, «Аватар» даже не в топ-3: лишь одному фильму удалось собрать в США $936 млн — настоящий король проката
Ельчин в нулевые снялся в фильме по Кингу, который любят только в России: на Западе прозвали «раздражающим и глупым»
