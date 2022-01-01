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Каролина Грушка
Каролина Грушка
Karolina Gruszka
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Каролина Грушка
Karolina Gruszka
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Дата рождения
13 июля 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Личные связи
Иван Вырыпаев
Состоят в браке
Биография Каролина Грушка
Родилась 13 июля 1980 года. Варшава, Польша.
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Фильмография Каролина Грушка
Мария Кюри
драма, мелодрама
2016, Польша / Германия / Франция
5.0
Спасение
драма
2015, Россия
7.0
Иван сын Амира
2013, Россия
6.0
Танец Дели
драма
2012, Россия
7.0
Короткое замыкание
сборник, мелодрама
2009, Россия
7.0
Кислород
драма, мюзикл, мелодрама
2009, Россия
6.0
Kislorod
мюзикл, драма
2008, Россия
6.0
В августе 44-го
криминал, военный, боевик, драма, триллер
2001, Россия / Беларусь
7.0
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Иван Вырыпаев
Состоят в браке
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