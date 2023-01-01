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Короткое замыкание
Короткое замыкание, 2009: актеры и роли
Короткое замыкание
2009 / Россия
Трейлер
7.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Короткое замыкание, 2009: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кирилл Серебренников
Петр Буслов
Иван Вырыпаев
Алексей Герман-младший
Борис Хлебников
В ролях
Иван Добронравов
Юлия Пересильд
Юрий Чусин
Каролина Грушка
Karolina Gruszka
Алексей Филимонов
Aleksey Filimonov
Александр Яценко
Aleksandr Yatsenko
Андрей Фомин
Виталий Хаев
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