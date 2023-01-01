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Мне бы в небо Мне бы в небо
Киноафиша Фильмы Мне бы в небо Награды и номинации фильма Мне бы в небо
Up in the Air Мне бы в небо 2009 / США
7.5 Оцените
76 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Смотрите за 1
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Награды и номинации фильма Мне бы в небо

Вся информация о фильме
Золотой глобус 2010 Золотой глобус 2010
Лучший сценарий
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA 2010 BAFTA 2010
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
MTV Movie Awards 2010 MTV Movie Awards 2010
Прорыв года
Победитель
Оскар 2010 Оскар 2010
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010 Премия Гильдии киноактеров США 2010
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
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