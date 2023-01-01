Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Луна"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Мне бы в небо
Награды и номинации фильма Мне бы в небо
Up in the Air
Мне бы в небо
2009 / США
Смотреть трейлер
7.5
Оцените
76
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
18+
Смотрите за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
18+
Смотрите за 1
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Награды и номинации фильма Мне бы в небо
Вся информация о фильме
Золотой глобус 2010
Лучший сценарий
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA 2010
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
MTV Movie Awards 2010
Прорыв года
Победитель
Оскар 2010
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
В прокате
Премьеры
Онлайн
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Отзывы
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2023, США, драма
Чужая
Отзывы
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Рецензия
Отзывы
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Отзывы
2023, США, боевик, биография, драма
Праздники
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия
Астрал. 13-й этаж
Отзывы
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Related video
«Внук» Баталова женился: невесту оплевали прямо в свадебном платье
Деньги будут литься рекой: в 2024 году этот знак зодиака станет самым счастливым
Тест: королевой, какой страны вы могли бы стать?
Пахмутову окончательно добили: Садальский спровоцировал скандал после поминок
Басков и рядом не стоял: голос этого российского певца во всем мире считают золотым
«Очень сложно»: состояние Пахмутовой вызывает переживание у специалистов
Кожа да кости: от румяной жены Малахова не осталось и следа из-за болезни ведущего
Условия не сахар: вот в какой комнате жил Куравлев перед смертью
Убитая горем Пахмутова бормотала одно и то же у могилы Добронравова: мурашки по коже
Скетчком «Наша Russia» возвращается, правда есть но: зрители будут разочарованы
Не оправилась после потери: как теперь живет вдова Бодрова
Как выглядел роскошный гроб мужа Пахмутовой: вырезан из настоящего дерева
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить