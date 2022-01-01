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Мне бы в небо Мне бы в небо
Киноафиша Фильмы Мне бы в небо Мне бы в небо, 2009: актеры и роли
Up in the Air Мне бы в небо 2009 / США
7.5 Оцените
75 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Мне бы в небо, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джейсон Райтман Джейсон Райтман Jason Reitman
В ролях
Джордж Клуни Джордж Клуни George Clooney Анна Кендрик Анна Кендрик Anna Kendrick Джейсон Бэйтман Джейсон Бэйтман Jason Bateman Мелани Лински Мелани Лински Melanie Lynskey Вера Фармига Вера Фармига Vera Farmiga Дж.К. Симмонс Дж.К. Симмонс J.K. Simmons Дэнни МакБрайд Дэнни МакБрайд Danny McBride
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
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