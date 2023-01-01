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Американский друг
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Der amerikanische Freund
Американский друг
1977 / ФРГ / Португалия / США
7.4
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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