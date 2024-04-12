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Постер фильма Алиса в городах
Постер фильма Алиса в городах
Рейтинги
7.4 Рейтинг IMDb: 7.8
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2 постера
Киноафиша Фильмы Алиса в городах

Алиса в городах

Alice in den Städten 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Немецкий писатель и фотограф-любитель Филип путешествует по Америке, набираясь впечатлений для статьи, однако, работа не клеится, и все, что Филип может предложить своему издателю - так это множество полароидных снимков. Издатель отказывается сотрудничать с немцем, и Филиппу приходится возвращаться домой. Но в аэропорту он встречает соотечественницу с маленькой дочкой Алисой. И вскоре женщина исчезает, бросая Алису на Филипа. Так что им двоим ничего не остается, кроме как вместе вернуться в Европу и попытаться разыскать родственников Алисы...

Страна Германия
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1974
Премьера онлайн 12 апреля 2024
Премьера в мире 3 марта 1974
Дата выхода
17 мая 1974 Германия
26 мая 2008 Нидерланды
14 марта 2018 Франция
19 ноября 1988 Япония
Бюджет 500 000 DEM
Сборы в мире $59 294
Производство Westdeutscher Rundfunk (WDR), Produktion 1 im Filmverlag der Autoren
Другие названия
Alice in den Städten, Alice in the Cities, Alicia en las ciudades, Alice dans les villes, Alice nas Cidades, Med Alice på halsen, Alica v mestách, Alice a városokban, Alice Dar Shahrha, Alice i byene, Alice i byerne, Alice kaupungeissa, Alice kaupungissa, Alice Kentlerde, Alice nelle città, Alice u gradovima, Alice v mestih, Alice ve městech, Alicja w miastach, Alisa miestuose, Η Αλίκη στις πόλεις, Алис в градовете, Алиса в городах, Аліса в містах, 愛麗斯漫遊記, 愛麗絲漫遊德國, 爱丽丝城市漫游记, 都会のアリス
Режиссер
Вим Вендерс
Вим Вендерс
В ролях
Рюдигер Фоглер
Сэм Прести
Йелла Роттлэндер
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.8 IMDb
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