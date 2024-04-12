Немецкий писатель и фотограф-любитель Филип путешествует по Америке, набираясь впечатлений для статьи, однако, работа не клеится, и все, что Филип может предложить своему издателю - так это множество полароидных снимков. Издатель отказывается сотрудничать с немцем, и Филиппу приходится возвращаться домой. Но в аэропорту он встречает соотечественницу с маленькой дочкой Алисой. И вскоре женщина исчезает, бросая Алису на Филипа. Так что им двоим ничего не остается, кроме как вместе вернуться в Европу и попытаться разыскать родственников Алисы...