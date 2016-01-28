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Постер фильма Алая буква
5.9
Киноафиша Фильмы Алая буква
5.9

Алая буква

, 1972
Der scharlachrote Buchstabe
Германия, Испания / драма, исторический / 18+
Постер фильма Алая буква
5.9

О фильме

XVII век, город Салем, штата Массачусетс. Хестер Прин обвиняется в незаконной связи с мужчиной. Общество отвернулось от нее из-за незаконнорожденной дочери. Теперь она всегда должна носить на груди пришитую букву «А» (adultery) в знак нарушения супружеской верности. Муж Хестер, вернувшийся в город после многолетнего отсутствия, решил разузнать, кто является подлинным отцом ее ребенка.

В ролях

Зента Бергер
Hester Prynne
Ганс Кристиан Блех
Roger Chillingworth
Елена Самарина
Mistress Hibbins - Daughter of Gov. Bellingham
Йелла Роттлэндер
Pearl
Уильям Лэйтон
Gov. Bellingham
Альфредо Майо
Gov. Fuller
Анхель Алварес
Rev. Wilson
Лаура Карри
Лу Кастель
Rev. Dimmesdale
Тито Гарсиа
Church Attendant
Antonio Orengo
Режиссер Вим Вендерс
Сценарист Танкред Дорст, Урсула Элер, Bernardo Fernández, Натаниэль Готорн
Композитор Юрген Книпер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия / Испания
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1972
Премьера в мире 13 марта 1973
Дата выхода
22 ноября 1979 Венгрия 16
13 марта 1973 Германия
13 марта 1973 Румыния 15
Бюджет 850 000 DEM
Производство Elías Querejeta Producciones Cinematográficas, Filmverlag der Autoren, Westdeutscher Rundfunk (WDR)
Другие названия
Der scharlachrote Buchstabe, The Scarlet Letter, A Letra Escarlate, A skarlát betű, Den röda bokstaven, La letra escarlata, La lettera scarlatta, La lettre écarlate, Litera stacojie, Raudonoji raide, Szkarłatna litera, Το πορφυρό γράμμα, Алая буква, 緋文字

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb

Отзывы о фильме

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Новости о фильме

30 января в киноцентре «Родина» начнется ретроспектива Вима Вендерса
28 января 2016 00:00 30 января в киноцентре «Родина» начнется ретроспектива Вима Вендерса С 30 января по субботам будут показаны 12 фильмов выдающегося режиссера, на языке оригинала, с русскими субтитрами. Вим Вендерс известен не только как режиссер со своим авторским почерком, но и как

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