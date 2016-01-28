XVII век, город Салем, штата Массачусетс. Хестер Прин обвиняется в незаконной связи с мужчиной. Общество отвернулось от нее из-за незаконнорожденной дочери. Теперь она всегда должна носить на груди пришитую букву «А» (adultery) в знак нарушения супружеской верности. Муж Хестер, вернувшийся в город после многолетнего отсутствия, решил разузнать, кто является подлинным отцом ее ребенка.
ПроизводствоElías Querejeta Producciones Cinematográficas, Filmverlag der Autoren, Westdeutscher Rundfunk (WDR)
Другие названия
Der scharlachrote Buchstabe, The Scarlet Letter, A Letra Escarlate, A skarlát betű, Den röda bokstaven, La letra escarlata, La lettera scarlatta, La lettre écarlate, Litera stacojie, Raudonoji raide, Szkarłatna litera, Το πορφυρό γράμμα, Алая буква, 緋文字
Рейтинг фильма
5.9
Оцените10 голосов
5.8IMDb
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