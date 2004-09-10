Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нейросеть" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Земля изобилия
Киноафиша Фильмы Земля изобилия
Land of Plenty

Земля изобилия, 2004

2004 / США / Германия
6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Бывший солдат частей особого назначения, Пол одержим стремлением защитить "страну свободы" и принять участие в идущей сейчас "войне с террором". Его ранили в битве при Лонг-Тхане, когда ему было восемнадцать, и сейчас он все больше ощущает на себе последствия диоксинового отравления – в результате воздействия дефолианта "Эйджент Пинк" более тридцати лет назад. События 11 сентября воскресили его военную травму и вернули призраки прошлого, но страх – это последнее, в чем Пол признается себе.

Лана последние десять лет жила в Африке и Европе, после долгого отсутствия она возвращается на родину. Планирует поступить в колледж, но в скором времени начинает заниматься работой в приюте в центре города, который помогает бездомным "столицы голода" Америки. Она идеалистка и все еще пытается найти свое место в мире. Она обнаруживает, что ее христианская вера совершенно противоположна взглядам, которых придерживается сегодняшняя администрация.

У Пола нет друзей, и он оборвал все связи с семьей. Его затворническое существование в качестве самозванного радетеля национальной безопасности рушится, когда в него входит Лана. Она его племянница, которую он давно забыл. Ее дядя – единственная связь, которая у нее осталась с семьей матери. Пол неохотно мирится с ее присутствием.

Став свидетелями совершенного явно по ошибке убийства бездомного из Центральной Европы, они решают расследовать этот инцидент вместе, хотя и по очень разным причинам. В этих поисках правды их очень непохожие представления о мире приходят в открытое столкновение.

6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2004
Премьера в России 8 декабря 2005
Премьера в мире 10 сентября 2004
Возраст 18+
Прокатчик Кино без границ
Режиссер
Вим Вендерс
Вим Вендерс
В ролях
Мишель Уильямс
Мишель Уильямс
Ричард Эдсон
Берт Янг
Юрий Элвин
Ронда Стаббинс Уайт
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Земля изобилия
Грех
Грех (2018)
7.72
Прекрасные дни в Аранхуэсе
Прекрасные дни в Аранхуэсе (2016)
5
Ренуар. Последняя любовь
Ренуар. Последняя любовь (2012)
6.1
Снежная страна
Снежная страна (2010)
6.076923
Съемки в Палермо
Съемки в Палермо (2008)
7.25
Ястреб умирает
Ястреб умирает (2006)
6
Входите без стука
Входите без стука (2005)
4.8
Вымышленные герои
Вымышленные герои (2004)
7.071429
С первой попытки
С первой попытки (2004)
5.2
Отель Миллион долларов
Отель Миллион долларов (2000)
6.2727275
Девушка твоей мечты
Девушка твоей мечты (1998)
6.785714
Братья Складановские
Братья Складановские (1995)
6.769231
Постер фильма Земля изобилия 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Костры рябин Шуфутинского — это только начало: песню о третьем ноября фанаты почему-то забыли
Какая русская актриса оголяется в кадре эффектнее и чаще Светличной: ответ неожиданный
Легендарный дед был бы счастлив: первое фото внучки звезды советского кино
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
Все умирают в конкретный момент: разговоры о проклятии «Бригады» уже не кажутся шуткой
Копия Листьева: Лорак долгие годы была любовницей этого красавца со связями
Только одна из трех девочек на фото стала суперзвездой: вам будет непросто в викторине
Весь сюжет крутится вокруг этого: Гайдай допустил грубейшую ошибку в фильме «Спортлото-82»
Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети
«Это табу!»: что нельзя говорить за столом даже под дулом пистолета
ДНК-тест в его случае не нужен: люди вздрогнули, увидев сына Михайлова
Орбакайте увела Байсарова у первой красавицы 90-х: об этой модели мечтали многие
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше