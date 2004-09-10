Земля изобилия, 2004

Бывший солдат частей особого назначения, Пол одержим стремлением защитить "страну свободы" и принять участие в идущей сейчас "войне с террором". Его ранили в битве при Лонг-Тхане, когда ему было восемнадцать, и сейчас он все больше ощущает на себе последствия диоксинового отравления – в результате воздействия дефолианта "Эйджент Пинк" более тридцати лет назад. События 11 сентября воскресили его военную травму и вернули призраки прошлого, но страх – это последнее, в чем Пол признается себе.

Лана последние десять лет жила в Африке и Европе, после долгого отсутствия она возвращается на родину. Планирует поступить в колледж, но в скором времени начинает заниматься работой в приюте в центре города, который помогает бездомным "столицы голода" Америки. Она идеалистка и все еще пытается найти свое место в мире. Она обнаруживает, что ее христианская вера совершенно противоположна взглядам, которых придерживается сегодняшняя администрация.

У Пола нет друзей, и он оборвал все связи с семьей. Его затворническое существование в качестве самозванного радетеля национальной безопасности рушится, когда в него входит Лана. Она его племянница, которую он давно забыл. Ее дядя – единственная связь, которая у нее осталась с семьей матери. Пол неохотно мирится с ее присутствием.

Став свидетелями совершенного явно по ошибке убийства бездомного из Центральной Европы, они решают расследовать этот инцидент вместе, хотя и по очень разным причинам. В этих поисках правды их очень непохожие представления о мире приходят в открытое столкновение.