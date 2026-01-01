Оповещения от Киноафиши
Красавчик Серж

Le beau Serge 18+
О фильме

Франсуа возвращается из города в родную деревню. Он встречает Сержа, но тот, некогда преуспевавший, а теперь спившийся архитектор, не узнает друга детства…
Страна Франция
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1958
Премьера в мире 6 июня 1958
Дата выхода
10 января 1959 США
6 июня 1958 Франция
1 августа 1958 Швейцария 12
13 декабря 2003 Южная Корея 15
Бюджет 37 000 000 FRF
Производство Ajym Films, Coopérative Générale du Cinéma Français
Другие названия
Le beau Serge, El bello Sergio, A szép Serge, Bitter Reunion, De schone Serge, Die Enttäuschten, Handsome Serge, Krásny Serge, Krásný Serge, Lepi Serž, Lijepi Serge, Min venn Serge, Nas Garras do Vício, Piękny Serge, Um Vinho Difícil, Utsukushiki Seruju, Vännerna, Vennerne, Ystävykset, Ο ωραίος Σέργιος, Красавчик Серж, Красунчик Серж, Хубавият Серж, 美しきセルジュ, 美男子沙治
Режиссер
Клод Шаброль
Клод Шаброль
В ролях
Жерар Блен
Жан-Клод Бриали
Жан-Клод Бриали
Мишель Мериц
Бернадетт Лафон
Бернадетт Лафон
Клод Серваль
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
