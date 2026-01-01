Франсуа возвращается из города в родную деревню. Он встречает Сержа, но тот, некогда преуспевавший, а теперь спившийся архитектор, не узнает друга детства…
СтранаФранция
Продолжительность1 час 38 минут
Год выпуска1958
Премьера в мире6 июня 1958
Дата выхода
10 января 1959
США
6 июня 1958
Франция
1 августа 1958
Швейцария
12
13 декабря 2003
Южная Корея
15
Бюджет37 000 000 FRF
ПроизводствоAjym Films, Coopérative Générale du Cinéma Français
Другие названия
Le beau Serge, El bello Sergio, A szép Serge, Bitter Reunion, De schone Serge, Die Enttäuschten, Handsome Serge, Krásny Serge, Krásný Serge, Lepi Serž, Lijepi Serge, Min venn Serge, Nas Garras do Vício, Piękny Serge, Um Vinho Difícil, Utsukushiki Seruju, Vännerna, Vennerne, Ystävykset, Ο ωραίος Σέργιος, Красавчик Серж, Красунчик Серж, Хубавият Серж, 美しきセルジュ, 美男子沙治