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Еврей должен умереть Еврей должен умереть
Киноафиша Фильмы Еврей должен умереть
Un Juif pour l'exemple

Еврей должен умереть, 2016

2016 / Швейцария
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10 голосов
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О фильме

16 апреля 1942 года в Пайерне произошло беспрецедентное убийство 60-летнего Артура Блоха: его зазвали в амбар, расчленили его тело, вымочили куски «мяса» в молоке, спрятали их в молочных бидонах и бросили в озеро Невшатель. Шайку головорезов поддерживает благочестивый пастор Лугри, предлагающий Гитлеру мертвого еврея в подарок на день рождения. Исполнитель роли Артура Блоха — Бруно Ганц (исполнивший роль Гитлера в фильме «Бункер») говорил, что фильм обличает слепоту швейцарцев, которые долгое время верили в «невинность» родины и отрицали всяческую свою причастность к Катастрофе. Точнее, соучастие в ней.

6.6 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 5 августа 2016
Возраст 18+
Режиссер
Якоб Бергер
В ролях
Бруно Ганц
Бруно Ганц
Андре Вильм
Андре Вильм
Элина Ловенсон
Элина Ловенсон
Мелисса Аймон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Еврей должен умереть 1 постер
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