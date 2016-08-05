Еврей должен умереть, 2016

16 апреля 1942 года в Пайерне произошло беспрецедентное убийство 60-летнего Артура Блоха: его зазвали в амбар, расчленили его тело, вымочили куски «мяса» в молоке, спрятали их в молочных бидонах и бросили в озеро Невшатель. Шайку головорезов поддерживает благочестивый пастор Лугри, предлагающий Гитлеру мертвого еврея в подарок на день рождения. Исполнитель роли Артура Блоха — Бруно Ганц (исполнивший роль Гитлера в фильме «Бункер») говорил, что фильм обличает слепоту швейцарцев, которые долгое время верили в «невинность» родины и отрицали всяческую свою причастность к Катастрофе. Точнее, соучастие в ней.