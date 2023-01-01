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Скоро в прокате "Идеальная ложь"
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Положение вещей
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Stand der Dinge, Der
Положение вещей
1982 / ФРГ / Франция / Испания
7.0
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14
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Рейтинг IMDb: 6.9
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