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Коллекционерша
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Collectionneuse, la

Коллекционерша, 1967

1967 / Франция
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме
Адриен приезжает на каникулы на виллу около Средиземного моря, которую ему приходится делить с другом Дэниелом и с симпатичной незнакомкой Хайди. У Хайди было много мужчин, за что молодые люди презирают ее. Но Эдриан в тоже время увлекается ею.
7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1967
Премьера в мире 2 марта 1967
Режиссер
Эрик Ромер
Эрик Ромер
В ролях
Брайан Белшо
Денис Берри
Анник Морис
Эжен Арчер
Мижану Бардо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Коллекционерша 2 постера
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