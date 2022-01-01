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Коллекционерша
Collectionneuse, la
Коллекционерша, 1967
1967 / Франция
7.3
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14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Жанр:
мелодрама
драма
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О фильме
Адриен приезжает на каникулы на виллу около Средиземного моря, которую ему приходится делить с другом Дэниелом и с симпатичной незнакомкой Хайди. У Хайди было много мужчин, за что молодые люди презирают ее. Но Эдриан в тоже время увлекается ею.
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7.3
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
1967
Премьера в мире
2 марта 1967
Режиссер
Эрик Ромер
В ролях
Брайан Белшо
Денис Берри
Анник Морис
Эжен Арчер
Мижану Бардо
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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