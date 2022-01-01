Коллекционерша, 1967

Адриен приезжает на каникулы на виллу около Средиземного моря, которую ему приходится делить с другом Дэниелом и с симпатичной незнакомкой Хайди. У Хайди было много мужчин, за что молодые люди презирают ее. Но Эдриан в тоже время увлекается ею.

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