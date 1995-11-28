Макс Складановский родился в Берлине. Он изучал фотографию и роспись стекла, что в конце концов привело его к увлечению волшебным фонарем. В 1879 году он совершил тур по Германии и Центральной Европе с отцом Карлом и старшим братом Эмилем, демонстрируя представления с волшебным фонарем. В 1890-х вместе с братом Эмилем Макс создал пленочную фотокамеру, а в 1895 году они создали Bioskop. Он представлял собой двойной проектор с двумя склеенными полосами целлулоидной плёнки. Скорость в 16 кадров в секунду, была достаточной чтобы создать иллюзию движения.

1 ноября 1895 года братья продемонстрировали свой Биоскоп в варьете «Зимний сад» в Берлине. Показ рекламировался как «самое интересное изобретение нашего времени» и собирал полный зал в течение приблизительно четырех недель. Сам показ состоял из очень коротких фильмов около шесть секунд каждый, которые были склеены и повторялись неоднократно, в сопровождении заранее составленного музыкального оформления.