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1 ноября 1895 года братья продемонстрировали свой Биоскоп в варьете «Зимний сад» в Берлине. Показ рекламировался как «самое интересное изобретение нашего времени» и собирал полный зал в течение приблизительно четырех недель. Сам показ состоял из очень коротких фильмов около шесть секунд каждый, которые были склеены и повторялись неоднократно, в сопровождении заранее составленного музыкального оформления.
|28 ноября 1995
|Германия