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Постер фильма Братья Складановские
6.8
Киноафиша Фильмы Братья Складановские
6.8

Братья Складановские

, 1995
Die Gebrüder Skladanowsky
Германия / биография, драма / 18+
Постер фильма Братья Складановские
6.8

О фильме

Макс Складановский родился в Берлине. Он изучал фотографию и роспись стекла, что в конце концов привело его к увлечению волшебным фонарем. В 1879 году он совершил тур по Германии и Центральной Европе с отцом Карлом и старшим братом Эмилем, демонстрируя представления с волшебным фонарем. В 1890-х вместе с братом Эмилем Макс создал пленочную фотокамеру, а в 1895 году они создали Bioskop. Он представлял собой двойной проектор с двумя склеенными полосами целлулоидной плёнки. Скорость в 16 кадров в секунду, была достаточной чтобы создать иллюзию движения.

1 ноября 1895 года братья продемонстрировали свой Биоскоп в варьете «Зимний сад» в Берлине. Показ рекламировался как «самое интересное изобретение нашего времени» и собирал полный зал в течение приблизительно четырех недель. Сам показ состоял из очень коротких фильмов около шесть секунд каждый, которые были склеены и повторялись неоднократно, в сопровождении заранее составленного музыкального оформления.

В ролях

Штефан Барбер
Ringkampf boxer
Вибке Байер
Italienischer Bauerntanz dancer
Надина Бютнер
Gertrud Skladanowsky
Даниэль Дробни
Acrobat
Флориан Галленбергер
Флориан Галленбергер
Self
Mehmet Ali Ceyhanli
Ringkampf boxer
Larissa H. Gomez
Italienischer Bauerntanz dancer
Lucie Hürtgen-Skladanowsky
Self
Джордж Инчи
Ringkampf boxer
Джордж Инчи
Ringkampf boxer
Юрген Юргес
Self
Режиссер Вим Вендерс
Сценарист Вайт Хэлмер, Герман Краль, Sebastian Andrae, Henrick Heckmann
Композитор Лоран Петиган
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 1995
Премьера в мире 28 ноября 1995
Дата выхода
28 ноября 1995 Германия
Производство Bayerischer Rundfunk (BR), Bundesministerium des Inneren (BMI), Hochschule für Fernsehen und Film München (HFF)
Другие названия
Die Gebrüder Skladanowsky, A Trick of the Light, A Skladanowsky-fivérek, A Trick of Light, Bracia Skladanowscy, Brothers Skladanowsky, I fratelli Skladanowsky, Les Lumière de Berlin, Os Irmãos Skladanowsky, Um Truque de Luz, Οι αδελφοί Σκλαντανόφσκι, Братья Складановские, ベルリンのリュミエール, Ілюзія світла

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 13 голосов
6.9 IMDb

Отзывы о фильме

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