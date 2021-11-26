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Игорь Ильинский
Игорь Ильинский
Igor Ilyinsky
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Игорь Ильинский
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Дата рождения
24 июля 1901
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
13 января 1987
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Игорь Ильинский
Родился 24 июля 1901 года. Москва, Россия.
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Фильмография Игорь Ильинский
Дом, который построил Джек
анимация, короткометражный
1976, СССР
7.0
Эти разные, разные, разные лица
комедия, приключения
1971, СССР
7.0
Старый знакомый
комедия
1969, СССР
6.0
Гусарская баллада
мюзикл, комедия
1962, СССР
7.0
Пересолил
анимация
1959, СССР
6.0
Карнавальная ночь
мюзикл, комедия
1956, СССР
7.0
Волга-Волга
комедия, мюзикл
1938, СССР
6.0
Однажды летом
комедия
1936, СССР
6.0
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26 ноября 2021 09:17
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