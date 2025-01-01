Меню
О персоне
Фильмография
Статьи
Андрей Тутышкин
Andrei Tutyshkin
Андрей Тутышкин
Andrei Tutyshkin
Дата рождения
24 января 1910
Возраст
61 год
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
30 октября 1971
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
7.8
Свадьба в Малиновке
(1967)
7.8
Карнавальная ночь
(1956)
7.7
Девушка с характером
(1939)
Фильмография Андрей Тутышкин
5.5
Шельменко-денщик
Shelmenko-denshchik
комедия, мюзикл
1971, СССР
7.8
Свадьба в Малиновке
Svadba v Malinovke
комедия, мюзикл
1967, СССР
Смотреть трейлер
7.4
Анна Каренина
Anna Karenina
драма
1967, СССР
6.3
Вольный ветер
Volnyy veter
комедия, мюзикл, мелодрама
1961, СССР
5.9
К Черному морю
K Chyornomu moryu
комедия, мелодрама
1958, СССР
Онлайн
7.8
Карнавальная ночь
Karnavalnaya noch
мюзикл, комедия
1956, СССР
Смотреть трейлер
6.9
Мы с вами где-то встречались
My s vami gde-to vstrechalis
комедия
1954, СССР
Онлайн
6.1
Три встречи
Tri vstrechi
драма
1949, СССР
7.3
Близнецы
Bliznetsy
комедия
1945, СССР
Онлайн
6.1
Поединок
Poyedinok
криминал, драма, военный
1945, СССР
7.7
Девушка с характером
Devushka s kharakterom
комедия
1939, СССР
Онлайн
5.9
Ночь в сентябре
Noch v sentyabre
драма
1939, СССР
6.8
Волга-Волга
Volga - Volga
комедия, мюзикл
1938, СССР
Новости личной жизни Андрей Тутышкин
Первому новогоднему телефильму 60 лет: почему в СССР о нем постарались забыть
За такое в СССР судили: что скрывали на съемках «Свадьбы в Малиновке»
Вы точно этого не знали: как прославился бухгалтер из «Карнавальной ночи»
По какой книге снят хоррор «Долгая прогулка»: история, написанная под чужим именем, которую теперь обсуждает весь мир
Беременная Усаги, мнимая «нормальная» жизнь и новый намек на жестокие игры: чем закончился 3 сезон «Алисы в Пограничье»
5 сцен из культовых сериалов 90‑х, которые теперь стали мемами: их используют даже те, кто не смотрел хиты
Одна актриса, которую Ролан Быков на дух не переносил: срывал съемки, лишь бы не видеть ее на площадке
Результаты IQ-теста Шерлока Холмса: оказался умнее Эйнштейна, но сильно глупее собственного брата
«Франшиза умрет»: Amazon досталось от фанатов Бонда — новые постеры с агентом 007 стали последней каплей
Сюжет известен, Купер с Бренд — на месте: Warner Bros. готовы снимать сиквел «Интерстеллара» — дело за малым
Теория, от которой мурашки по коже: согласно ей - каждая серия «Маши и Медведя» — ужастик, а не комедия
Ридли Скотт любит эти фильмы больше, чем все культовые ленты последних лет: остальные называет словом на букву «Г»
«Действительно напортачили»: Netflix может закрыть «Монстра» — новый сезон рухнул до 29% на RT и стал худшим в истории сериала
Холланд, берегись — вселенная Тоби Магуайра оживает: для «Человека-паука 4» уже придумали завязку — и все по канону Marvel
