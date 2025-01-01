Меню
Андрей Тутышкин
Киноафиша Персоны Андрей Тутышкин

Андрей Тутышкин

Дата рождения
24 января 1910
Возраст
61 год
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
30 октября 1971
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист

Свадьба в Малиновке 7.8
Свадьба в Малиновке (1967)
Карнавальная ночь 7.8
Карнавальная ночь (1956)
Девушка с характером 7.7
Девушка с характером (1939)

Жанр
Год
Все 13 Фильмы 13 Режиссер 5 Сценарист 1 Актер 8
Шельменко-денщик 5.5
Шельменко-денщик Shelmenko-denshchik
комедия, мюзикл 1971, СССР
Свадьба в Малиновке 7.8
Свадьба в Малиновке Svadba v Malinovke
комедия, мюзикл 1967, СССР
Анна Каренина 7.4
Анна Каренина Anna Karenina
драма 1967, СССР
Вольный ветер 6.3
Вольный ветер Volnyy veter
комедия, мюзикл, мелодрама 1961, СССР
К Черному морю 5.9
К Черному морю K Chyornomu moryu
комедия, мелодрама 1958, СССР
Карнавальная ночь 7.8
Карнавальная ночь Karnavalnaya noch
мюзикл, комедия 1956, СССР
Мы с вами где-то встречались 6.9
Мы с вами где-то встречались My s vami gde-to vstrechalis
комедия 1954, СССР
Три встречи 6.1
Три встречи Tri vstrechi
драма 1949, СССР
Близнецы 7.3
Близнецы Bliznetsy
комедия 1945, СССР
Поединок 6.1
Поединок Poyedinok
криминал, драма, военный 1945, СССР
Девушка с характером 7.7
Девушка с характером Devushka s kharakterom
комедия 1939, СССР
Ночь в сентябре 5.9
Ночь в сентябре Noch v sentyabre
драма 1939, СССР
Волга-Волга 6.8
Волга-Волга Volga - Volga
комедия, мюзикл 1938, СССР
