Алик Радуга, советский школьник, поэт и мечтатель, имеет единственную печаль в своей жизни: у него унизительно низкие оценки по физкультуре. Не в силах больше терпеть это досадное недоразумение, он освобождает из плена волшебницу Серену, которая в благодарность готова исполнить одно его желание.
Алик сейчас же желает выше всех прыгать в высоту. Серена соглашается, но предупреждает, что волшебство закончится, если Алик соврет. Вот тут-то мальчик понимает, что на одной магии в жизни не проживешь…
Алик Радуга хорошо учился, но успехов в спорте достичь не мог. Однажды волшебница наделила его даром прыгать выше всех, но если Алик когда-нибудь солжет — волшебство исчезнет. Чтобы защитить девочку, Алик сказал неправду, и волшебные чары развеялись. Однако упорными тренировками он добился подлинных побед.
|6 июня 1986
|СССР
|7 июля 1986
|США