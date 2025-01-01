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Выше радуги

Vyshe radugi 18+
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О фильме

Алик Радуга, советский школьник, поэт и мечтатель, имеет единственную печаль в своей жизни: у него унизительно низкие оценки по физкультуре. Не в силах больше терпеть это досадное недоразумение, он освобождает из плена волшебницу Серену, которая в благодарность готова исполнить одно его желание.

Алик сейчас же желает выше всех прыгать в высоту. Серена соглашается, но предупреждает, что волшебство закончится, если Алик соврет. Вот тут-то мальчик понимает, что на одной магии в жизни не проживешь…

  • Сюжет фильма основан на одноименной повести Сергея Абрамова.
  • Михаил Боярский, сыгравший отца главного героя, уже работал с режиссером Георгием Юнгвальдом-Хилькевичем на съемках фильма «Три мушкетера».
  • Дмитрий Марьянов, ныне известный актер и телеведущий, исполнил в этом фильме свою первую роль. Озвучил его героя Алика Дмитрий Харатьян, который старше Марьянова на 9 лет.
  • Катерина Парфенова, сыгравшая Дашу, подругу Алика, также стала весьма известной: поступив на факультет кибернетики в МИФИ, она выиграла студенческий конкурс красоты, стала моделью и переехала в Нью-Йорк.
  • Своей популярностью фильм обязан главным образом музыке Игоря Чернавского и положенным на нее стихам Леонида Дербенева. Почти все песни, прозвучавшие в фильме, стали необычайно известными.

Алик Радуга хорошо учился, но успехов в спорте достичь не мог. Однажды волшебница наделила его даром прыгать выше всех, но если Алик когда-нибудь солжет — волшебство исчезнет. Чтобы защитить девочку, Алик сказал неправду, и волшебные чары развеялись. Однако упорными тренировками он добился подлинных побед.

Страна СССР
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 1986
Премьера в мире 6 июня 1986
Дата выхода
6 июня 1986 СССР
7 июля 1986 США
Производство Odessa Film Studios, Gosteleradio USSR, Vtoroe Tvorcheskoe Obedinenie
Другие названия
Vyshe radugi, Выше радуги
Режиссер
Георгий Юнгвальд-Хилькевич
В ролях
Дмитрий Марьянов
Дмитрий Марьянов
Елена Аминова
Ольга Машная
Ольга Машная
Галина Польских
Галина Польских
Михаил Боярский
Михаил Боярский
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
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