Алик Радуга, советский школьник, поэт и мечтатель, имеет единственную печаль в своей жизни: у него унизительно низкие оценки по физкультуре. Не в силах больше терпеть это досадное недоразумение, он освобождает из плена волшебницу Серену, которая в благодарность готова исполнить одно его желание.

Алик сейчас же желает выше всех прыгать в высоту. Серена соглашается, но предупреждает, что волшебство закончится, если Алик соврет. Вот тут-то мальчик понимает, что на одной магии в жизни не проживешь…