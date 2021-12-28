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Вениамин Смехов
Вениамин Смехов
Veniamin Smekhov
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Вениамин Смехов
Veniamin Smekhov
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Дата рождения
10 августа 1940
Возраст
81 год
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Режиссер
Биография Вениамин Смехов
Родился 10 августа 1940 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Вениамин Смехов
Мафия: Игра на выживание
фантастика, боевик
2015, Россия
3.0
Крякнутые каникулы
анимация, комедия, приключения
2015, Россия
5.0
Спираль
триллер, боевик
2014, Россия
6.0
Продавец игрушек
мелодрама, комедия
2012, Россия
7.0
Прилетит вдруг волшебник
мелодрама
2008, Россия
5.0
Возвращение мушкетеров
приключения, исторический
2007, Россия
5.0
Мушкетеры двадцать лет спустя
приключения
1992, Россия
6.0
Щенок
драма, семейный
1988, СССР
6.0
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28 декабря 2021 10:03
«Есть имена, а есть цацки»: почему Смехов отказался от звания «Народного артиста»
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14 декабря 2021 19:00
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