Ирина Алферова – народная артистка РФ, родилась 13 марта 1951 года в Новосибирске. С ранних лет Ирину тянуло к драматургии: она участвовала в самодеятельных постановках в театре Академгородка, где играла на вторых ролях, зачастую перевоплощаясь в мужчин.

Окончив в 1972 году школу, Ирина поступила в Московский ГИТИС. На четвертом курсе обучения драматическому искусству Ирина Алферова получила множество предложений от московских театров. В то же время ее утвердили на роль в телесериале «Хождение по мукам». Режиссер поставил Ирине условие: она должна была отказаться от выступлений в театре, чтобы полностью отдаться роли. Пять лет своей карьеры Ирина посвятила исключительно работе в сериале. Позже последовали роли в полнометражных лентах.

Ключевой в карьере актрисы стала роль Констанции в фильме «Д’Артаньян и три мушкетёра». В 1989 году Ирина Алферова получила звание ведущей актрисы театра «Школа современной пьесы», в спектаклях которого участвует по сей день. Ирина Алферова проявила себя и в современном российском кинематографе, поучаствовав в съемках телесериала СТС «Последний из Магикян».

У актрисы есть дочь Ксения от первого брака с болгарином Бойко Гюровым. Ирина Алферова часто снималась в картинах вместе с Александром Абдуловым. В 1972 году две звезды советского кинематографа поженились, создав один из самых красивых актерских союзов. В 1990 году брак двух актеров распался. В следующем году Ирина Алферова сочеталась узами брака с актером Сергеем Мартыновым, с которым живет до сих пор.