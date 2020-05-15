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Ирина Алферова

Ирина Алферова
Ирина Алферова
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Дата рождения
13 марта 1951
Возраст
71 год
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Место рождения
Новосибирск, СССР (Россия)
Рост
165 см
Биография Ирины Алферовой

Ирина Алферова – народная артистка РФ, родилась 13 марта 1951 года в Новосибирске. С ранних лет Ирину тянуло к драматургии: она участвовала в самодеятельных постановках в театре Академгородка, где играла на вторых ролях, зачастую перевоплощаясь в мужчин.

Окончив в 1972 году школу, Ирина поступила в Московский ГИТИС. На четвертом курсе обучения драматическому искусству Ирина Алферова получила множество предложений от московских театров. В то же время ее утвердили на роль в телесериале «Хождение по мукам». Режиссер поставил Ирине условие: она должна была отказаться от выступлений в театре, чтобы полностью отдаться роли. Пять лет своей карьеры Ирина посвятила исключительно работе в сериале. Позже последовали роли в полнометражных лентах.

Ключевой в карьере актрисы стала роль Констанции в фильме «Д’Артаньян и три мушкетёра». В 1989 году Ирина Алферова получила звание ведущей актрисы театра «Школа современной пьесы», в спектаклях которого участвует по сей день. Ирина Алферова проявила себя и в современном российском кинематографе, поучаствовав в съемках телесериала СТС «Последний из Магикян».

У актрисы есть дочь Ксения от первого брака с болгарином Бойко Гюровым. Ирина Алферова часто снималась в картинах вместе с Александром Абдуловым. В 1972 году две звезды советского кинематографа поженились, создав один из самых красивых актерских союзов. В 1990 году брак двух актеров распался. В следующем году Ирина Алферова сочеталась узами брака с актером Сергеем Мартыновым, с которым живет до сих пор.

Интересные факты о Ирине Алферовой
  • В детстве Ирина Алферова не находила в своей внешности ничего привлекательного до тех пор, пока в 17 лет не выиграла конкурс красоты;
  • Актриса настолько прониклась судьбой героини, которую исполнила в «Хождениях по мукам», что сама разочаровалась в мужчинах, не имея богатого опыта общения с ними;
  • Ирина Алферова снималась в кинофильме «Д’Артаньян и три мушкетёра» против воли режиссера: актрису навязали ему в худсовете, поэтому режиссер и вся съемочная группа не уделяли Ирине внимания, и ей пришлось полностью самостоятельно работать над образом Констанции;
  • Актриса взяла на попечение и вырастила двух приемных детей, двое из них были детьми ее бывшего мужа, а один – племянником Ирины.
Фильмография Ирины Алферовой
Старые шишки
Старые шишки
комедия 2021, Россия
0.0
Счастье - это... Часть 2
Счастье - это... Часть 2
короткометражный 2019, Россия
6.0
Последнее испытание
Последнее испытание
драма 2018, Россия
6.0
Борис Акунин: Чайка
спектакль 2016, Россия
0.0
Распутин
Распутин
биография, исторический, драма 2013, Франция / Россия
5.0
Ёлки 2
Ёлки 2
комедия 2011, Россия
7.0
Грех
Грех
драма 2007, Россия
5.0
Княжна Мэри
Княжна Мэри
триллер, драма, криминал 2006, Россия
0.0
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Не поверите: вот как выглядит 70-летняя Алферова в купальнике Актриса появилась в купальнике в новом фильме Сергея Светлакова.
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11 июня 2022 12:15
Мистический случай с долгами заставил Алферову поверить в потусторонние силы Звезда фильма "Хождение по мукам" Ирина Алферова стала гостьей нового выпуска шоу "Сегодня вечером". В эфире Первого канала она рассказала о случае, изменившем ее отношение к эзотерике.
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16 января 2022 13:42
70-летняя Алферова сделала пугающее пророчество о похоронах: «Близкие не будут мучиться и искать» Актриса спокойно относится к смерти. 
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15 января 2022 10:17
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