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Постер фильма 1812: Уланская баллада
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Киноафиша Фильмы 1812: Уланская баллада

1812: Уланская баллада

1812. Ulanskaya ballada 18+
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Факты

О фильме

Действие масштабного исторического экшена Олега Фесенко разворачивается в период Отечественной войны 1812 года. Поручикам Горжевскому, Кикнадзе и Птухе по заданию Кутузова предстоит перехватить французского тайного агента, похитившего секретный план расположения российских войск в грядущем сражении при Бородино.

  • Картина посвящена 200-летию со дня Бородинского сражения.
  • Ряд сцен был отснят в замке Чоха под Вроцлавом в Польше.
  • Сцену дуэли на саблях между героями Валерия Николаева и Антона Соколова снимали около восьми часов. Актеры отказались от помощи дублеров-каскадеров, и им самим пришлось фехтовать, пытаясь удержать баланс на балках внутренних перекрытий.
  • Многие веера, перчатки, камеи и другие аксессуары – подлинные. Художник по костюмам лично искала ткани и детали для костюмов на блошиных рынках в разных странах. Кроме того, практически все оружие, использованное на съемках, – действующее и антикварное. Сабли созданы по образцам настоящих клинков солдат русской кавалерии 1812 года.
  • В ходе подготовки к съемкам Сергею Безрукову, Анатолию Белому, Стасу Дужникову и Антону Соколову пришлось заниматься верховой ездой и отрабатывать приемы фехтования на саблях.
  • Специально для одной из сцен был создан дирижабль, длина каркаса которого составила шесть метров.

1812 год. Накануне решающей битвы при Бородино тайный агент Наполеона похищает план сражения. Об этом становится известно Кутузову, и он посылает на перехват своих лучших улан. Путь их лежит в Польшу, где разворачивается бурный роман Наполеона с графиней Валевской…

1812: Уланская баллада - трейлер 1
1812: Уланская баллада  трейлер 1
Страна Россия
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2012
Премьера онлайн 4 июня 2014
Премьера в мире 1 ноября 2012
Дата выхода
1 ноября 2012 Россия Централ Партнершип 12+
1 ноября 2012 Беларусь
8 февраля 2016 Великобритания
1 ноября 2012 Казахстан
11 ноября 2012 США
1 ноября 2012 Украина
Бюджет $15 000 000
Сборы в мире $1 206 794
Производство Централ Партнершип
Другие названия
1812. Ulanskaya ballada, 1812: ulonų baladė, 1812. Lancers Ballad, 1812. Ulaanide ballaad, 1812. Ułańska ballada, 1812. Уланская баллада, ナポレオンの王冠 ～ロシア大決戦
Режиссер
Олег Фесенко
В ролях
Антон Соколов
Антон Соколов
Аня Чиповская
Аня Чиповская
Валерий Николаев
Валерий Николаев
Светлана Меткина
Сергей Безруков
Сергей Безруков
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

3.4
Оцените 17 голосов
2.5 IMDb
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1812: Уланская баллада

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
jekich4 2 апреля 2015, 12:51
По трейлеру можно сказать, что фильм будет отличный. Соберу друзей как-нибудь, сходим, посмотрим, так чисто по-мужски. Без девушек. На 100% уверен,… Читать дальше…
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Не пойму, вот эти подряд хвалебные посты, схожие друг с другом, это что? Такой отчаянный промоушн что ли?? Никто идти не хочет на...гхмм.... этот… Читать дальше…
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