Действие масштабного исторического экшена Олега Фесенко разворачивается в период Отечественной войны 1812 года. Поручикам Горжевскому, Кикнадзе и Птухе по заданию Кутузова предстоит перехватить французского тайного агента, похитившего секретный план расположения российских войск в грядущем сражении при Бородино.
1812 год. Накануне решающей битвы при Бородино тайный агент Наполеона похищает план сражения. Об этом становится известно Кутузову, и он посылает на перехват своих лучших улан. Путь их лежит в Польшу, где разворачивается бурный роман Наполеона с графиней Валевской…
|1 ноября 2012
|Россия
|Централ Партнершип
|12+
|1 ноября 2012
|Беларусь
|8 февраля 2016
|Великобритания
|1 ноября 2012
|Казахстан
|11 ноября 2012
|США
|1 ноября 2012
|Украина