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Игорь Старыгин
Игорь Старыгин
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Игорь Старыгин
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Дата рождения
13 июня 1946
Возраст
63 года
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
8 ноября 2009
Карьера
Актер
Биография Игорь Старыгин
Родился 13 июня 1946 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Игорь Старыгин
Возвращение мушкетеров
приключения, исторический
2007, Россия
5.0
Мушкетеры двадцать лет спустя
приключения
1992, Россия
6.0
Слушать в отсеках
военный, приключения
1985, СССР
6.0
Семь стихий
фантастика
1984, СССР
5.0
Лунная радуга
фантастика, драма
1983, СССР
5.0
Впервые замужем
мелодрама
1979, СССР
7.0
Д'Артаньян и три мушкетёра
мюзикл, приключения
1979, СССР
8.0
Красные дипкурьеры
исторический, приключения, драма
1977, СССР
6.0
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