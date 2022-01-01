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Изгоняющий дьявола Изгоняющий дьявола
Киноафиша Фильмы Изгоняющий дьявола Изгоняющий дьявола, 1973: актеры и роли
The Exorcist Изгоняющий дьявола 1973 / США
8.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Изгоняющий дьявола, 1973: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Уильям Фридкин Уильям Фридкин William Friedkin
В ролях
Эллен Берстин Эллен Берстин Ellen Burstyn Макс фон Сюдов Макс фон Сюдов Max von Sydow Линда Блэр Linda Blair Ли Дж. Кобб Ли Дж. Кобб Lee J. Cobb Джейсон Миллер Jason Miller Китти Уинн Kitty Winn Джек МакГоурэн Jack MacGowran
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