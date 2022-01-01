Смотрите фильмы за 1
Рассказываем что посмотреть на праздниках и разыгрываем билеты в кино
Перейти к спецпроекту
Я злой, потому что еще не участвую в розыгрыше билетов в кино
Перейти к спецпроекту
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Чебурашка"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Изгоняющий дьявола
Изгоняющий дьявола, 1973: актеры и роли
The Exorcist
Изгоняющий дьявола
1973 / США
Трейлер
8.1
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 8.1
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Изгоняющий дьявола, 1973: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Уильям Фридкин
William Friedkin
В ролях
Эллен Берстин
Ellen Burstyn
Макс фон Сюдов
Max von Sydow
Линда Блэр
Linda Blair
Ли Дж. Кобб
Lee J. Cobb
Джейсон Миллер
Jason Miller
Китти Уинн
Kitty Winn
Джек МакГоурэн
Jack MacGowran
В прокате
Премьеры
Онлайн
Мира
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Иван Царевич и Серый Волк 5
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения, семейный
Непослушник 2
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Бывшие. Happy end
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, мелодрама
Чук и Гек. Большое приключение
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения
Елки 9
Отзывы
2022, Россия, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Черная Пантера: Ваканда навеки
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Сердце пармы
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, исторический, драма
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный
Ёлки-иголки
Отзывы
2022, Россия, комедия, семейный
Щелкунчик и волшебная флейта
Отзывы
2022, Россия, детский
Related video
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III