Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Отверженные» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Изгоняющий дьявола: Начало
5.7
Киноафиша Фильмы Изгоняющий дьявола: Начало
5.7

Изгоняющий дьявола: Начало

, 2004
Exorcist: The Beginning
США / ужасы, драма, триллер / 18+
Постер фильма Изгоняющий дьявола: Начало
5.7

О фильме

За много лет до того, как дьявол вселился в тело маленькой Реган, отец Меррин уже вступал в ожесточенную схватку с самим Сатаной. Занимаясь археологическими раскопками в Африке, Меррин случайно обнаружил обитель Князя тьмы, который тут же вырвался на волю и вселился в тело подростка. Только Меррин способен изгнать из тела жертвы демона, мечтающего о мировом господстве...

В ролях

Стеллан Скарсгард
Стеллан Скарсгард
Father Merrin
Изабелла Скорупко
Изабелла Скорупко
Сара
Реми Суини
Joseph
Джулиан Уэдэм
Джулиан Уэдэм
Major Granville
Ральф Браун
Ральф Браун
Sergeant Major
Бен Кросс
Бен Кросс
Semelier
Дэвид Брэдли
Дэвид Брэдли
Father Gionetti
Алан Форд
Jefferies
Энтони Камерлинг
Джеймс Д’Арси
Джеймс Д’Арси
Father Francis
Джеймс Д’Арси
Джеймс Д’Арси
Father Francis
Эндрю Френч
Chuma
Режиссер Ренни Харлин
Сценарист Алекси Хоули, Уильям Вишер, Кэлеб Кэрр
Композитор Тревор Рэбин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2004
Премьера онлайн 16 октября 2004
Премьера в мире 18 августа 2004
Дата выхода
7 апреля 2005 Россия Екатеринбург Арт
7 апреля 2005 Беларусь
20 августа 2004 Бразилия
29 октября 2004 Великобритания
25 ноября 2004 Венгрия 18
18 ноября 2004 Германия
29 октября 2004 Испания
7 апреля 2005 Казахстан
27 января 2005 Нидерланды
21 октября 2004 Португалия
3 декабря 2004 Румыния
20 августа 2004 США
28 октября 2004 Словакия 15
7 апреля 2005 Украина
17 ноября 2004 Франция
MPAA R
Бюджет $80 000 000
Сборы в мире $78 110 021
Производство Morgan Creek Entertainment
Основано на фильм «Изгоняющий дьявола» (1973)
Другие названия
Exorcist: The Beginning, El exorcista: El comienzo, Exorcista: el comienzo, Exorcisten: Begynnelsen, Exorzist: Der Anfang, L'exorciste: Le commencement, Изгоняющий дьявола: Начало, Az ördögűző: A kezdet, Egzorcist - pocetak, Egzorcistas: pradžia, Egzorcysta: Początek, Eksorcisten: Begyndelsen, Exorcist IV: The Beginning, Exorcist Prequel, Exorcist: Dominion, Exorcista: O Início, Exorcista: O Princípio, Exorcistul: Începutul, Exorkistis: I arhi tou kakou, Isterivač đavola: Početak, Kẻ Trừ Tà: Sự Khởi Đầu, L'esorcista - La genesi, L'Exorciste : Au commencement, Manaaja: Alku, O Exorcista: O Início, Sātana izdzinējs, The Exorcist IV, Vaimude väljaajaja: Algus, Vymítac dábla: Zrození, Εξορκιστής: Η αρχή του κακού, Екзорцист: Початок, Заклинателят: Началото, एग्ज़ोरसिस्ट: दि बिगिनिंग, エクソシスト ビギニング, 大法师: 吸魂首部曲, 大法師：吸魂首部曲, 驱魔人前传, El Exorcista IV: El Comienzo, Exorcist։ The Beginning, El exorcista: 4 - El comienzo, กำเนิดหมอผี เอ็กซอร์ซิสต์, Demion Exorzist - Der Anfang, El Exorcista 4 - El comienzo, Exorcist The Beginning, The Exorcist: The Beginning, Экзорцист: Начало

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 11 голосов
5.1 IMDb
Золотая малина — все награды и номинации (2)
Обновлено 27 августа 2024

Наша рецензия

Бог умер. Перевернутые распятия. Ручьями стекающая кровь. Смрадная плоть, гниющая заживо. Люди, распятые вниз головой. Матери, рождающие съеденных в утробе червями младенцев. Гиены, терзающие корчащиеся детские тела. Свастики, вырезанные на груди зазубренным лезвием. Демоны богохульства, посланные в мир отцом лжи. Отчаяние, адским молотом разбивающее надежду. Скорбь, боль, вечная безысходность кошмара, парализующее страдание и разрывающий в клочья ужас. Что еще нужно для полного счастья?..…

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Изгоняющий дьявола: Начало

Омен
Омен мистика, триллер, ужасы
1976, Великобритания / США
7.6
Заклятье. Наши дни
Заклятье. Наши дни ужасы, триллер
2017, Великобритания / Румыния
5.7
Последний экзорцист
Последний экзорцист ужасы, триллер
2020, США
2.8
Морг
Морг ужасы
2019, Парагвай
4.7
Последнее изгнание дьявола
Последнее изгнание дьявола триллер
2010, США
6.0
Призраки в Коннектикуте
Призраки в Коннектикуте ужасы, триллер
2009, США
6.4
Омен 666
Омен 666 ужасы, триллер
2006, США
5.8
Шесть демонов Эмили Роуз
Шесть демонов Эмили Роуз ужасы, драма, триллер
2005, США
7.3
Бугимен
Бугимен ужасы, триллер
2005, США / Новая Зеландия / Германия
5.1
Изгоняющий дьявола II: Еретик
Изгоняющий дьявола II: Еретик детектив, фэнтези, ужасы, триллер
1977, США
3.8
Изгоняющий дьявола
Изгоняющий дьявола ужасы, драма, триллер
1973, США
8.2
Сделка с дьяволом
Сделка с дьяволом ужасы, триллер
2006, США
6.5
Рождение империи
Рождение империи
2026, Россия, драма, исторический
Битва моторов
Битва моторов
2026, Россия, приключения, биография, драма
Сказка о потерянном времени
Сказка о потерянном времени
2026, Россия, фэнтези
Чудо-юдо
Чудо-юдо
2026, Россия, семейный
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Морозко
Морозко
2026, Россия, семейный
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Барашек Шон и чудище лохматое
Барашек Шон и чудище лохматое
2026, Великобритания, анимация, комедия, семейный
Сумерки. Сага. Новолуние
Сумерки. Сага. Новолуние
2009, США, фэнтези, мелодрама
Руки вверх 2
Руки вверх 2
2026, Россия, биография
Приключения мамонтенка. В поисках мамы
Приключения мамонтенка. В поисках мамы
2026, Россия, анимация, приключения, семейный
Обитель зла
Обитель зла
2026, Германия / США, ужасы, боевик
3 капли на ватный диск — и брови колосятся, словно пшеничное поле: копеечный секрет густоты к Новому году
Так скучную гречку вы точно не готовили: 30 секунд во фритюре — и обычная крупа превращается в хрустящую закуску
Иду в лес в ноябре и собираю шишки, но не для поделок и декора: весной на даче пригодятся дороже золота
Один из лучших фильмов Балабанова, но Михалков нашел в нем минус: зрители эту претензию не понимают
Всего 4 серии, а эмоций на целый сезон: нашла сильную британскую драму с рейтингом 7,9 на Okko, которую невозможно забыть
Нашла сразу 3 свежих российских детектива на замену «Невскому-8»: в №1 приятно порадовал Устюгов
Думаете, советское кино — прошлый век? Да эти детективы СССР до сих пор обожают даже на Западе — топ-3 без «17 мгновений» и «Места встречи»
Если рыдали в конце «Интерстеллара», готовьте платочки и включайте эти 3 сериала: разобьют ваши сердца
«Сериал — огонь»: новинка с рейтингом 7,7 ворвалась в четверку лучших хитов Peacock — 3,3 млн зрителей прильнули к экранам
«Высший класс!» с рейтингом 97% на Rotten Tomatoes: новый корейский триллер со звездой «Игры в кальмара» покорил зрителей
«Один из лучших триллеров 2026-го»: мини-шедевр от Apple уложился в 5 часов – зрители в восторге, но спорят о финале
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше