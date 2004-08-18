5.7Exorcist: The Beginning
Изгоняющий дьявола: Начало, 2004
США / ужасы, драма, триллер / 18+
О фильме
За много лет до того, как дьявол вселился в тело маленькой Реган, отец Меррин уже вступал в ожесточенную схватку с самим Сатаной. Занимаясь археологическими раскопками в Африке, Меррин случайно обнаружил обитель Князя тьмы, который тут же вырвался на волю и вселился в тело подростка. Только Меррин способен изгнать из тела жертвы демона, мечтающего о мировом господстве...
В ролях
Алан Форд
Jefferies
Эндрю Френч
Chuma
Режиссер Ренни Харлин
Сценарист Алекси Хоули, Уильям Вишер, Кэлеб Кэрр
Композитор Тревор Рэбин
Детали фильма
Страна США
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2004
Премьера онлайн 16 октября 2004
Премьера в мире 18 августа 2004
Дата выхода
|7 апреля 2005
|Россия
|Екатеринбург Арт
|7 апреля 2005
|Беларусь
|20 августа 2004
|Бразилия
|29 октября 2004
|Великобритания
|25 ноября 2004
|Венгрия
|18
|18 ноября 2004
|Германия
|29 октября 2004
|Испания
|7 апреля 2005
|Казахстан
|27 января 2005
|Нидерланды
|21 октября 2004
|Португалия
|3 декабря 2004
|Румыния
|20 августа 2004
|США
|28 октября 2004
|Словакия
|15
|7 апреля 2005
|Украина
|17 ноября 2004
|Франция
MPAA R
Бюджет $80 000 000
Сборы в мире $78 110 021
Производство Morgan Creek Entertainment
Основано на фильм «Изгоняющий дьявола» (1973)
Другие названия
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Обновлено 27 августа 2024
Наша рецензия
Бог умер. Перевернутые распятия. Ручьями стекающая кровь. Смрадная плоть, гниющая заживо. Люди, распятые вниз головой. Матери, рождающие съеденных в утробе червями младенцев. Гиены, терзающие корчащиеся детские тела. Свастики, вырезанные на груди зазубренным лезвием. Демоны богохульства, посланные в мир отцом лжи. Отчаяние, адским молотом разбивающее надежду. Скорбь, боль, вечная безысходность кошмара, парализующее страдание и разрывающий в клочья ужас. Что еще нужно для полного счастья?..…
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