Фильмы
Изгоняющий дьявола
Награды и номинации фильма Изгоняющий дьявола
Награды и номинации фильма Изгоняющий дьявола 1973
Оскар 1974
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучший звук
Победитель
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Золотой глобус 1974
Лучший фильм (драма)
Победитель
Лучший сценарий
Победитель
Лучший режиссёр
Победитель
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Лучший актёр второго плана
Номинант
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Most Promising Newcomer - Female
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1975
Best Sound Track
Номинант
Best Sound Track
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2023
Best Restored Film
Номинант
