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Американская пастораль
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American Pastoral
Американская пастораль
2016 / США
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6.7
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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