Постер фильма Пожалуйста, приготовьтесь
6.7 Рейтинг IMDb: 6.7
Пожалуйста, приготовьтесь

Please stand by 18+
О фильме

Молодая женщина, страдающая аутизмом, сбегает от сиделки, чтобы подать свою рукопись на конкурс писателей.

Страна США
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 26 января 2018
Премьера в мире 27 октября 2017
Дата выхода
26 апреля 2018 Бразилия
2 мая 2018 Индонезия
1 марта 2019 Испания
26 января 2018 США
30 мая 2018 Южная Корея
MPAA PG-13
Сборы в мире $406 732
Производство Allegiance Theater, 2929 Productions, Embankment Films
Другие названия
Please Stand By, Un nuevo camino, Istakni se, 500ページの夢の束, Hành Trình Của Wendy, Larga vida y prosperidad, Llarga vida i prosperitat, Lütfen Beklemede Kal, Obvladaj se, Samo malo, samo malo..., Tudo que Quero, Tutto ciò che voglio, Um Novo Caminho, Világot látok, Zachowaj spokój, Zostaň nablízku, Zůstaň nablízku, Пожалуйста, приготовьтесь, 溫蒂的幸福劇本
Режиссер
Бен Луин
Бен Луин
В ролях
Дакота Фаннинг
Дакота Фаннинг
Тони Коллетт
Тони Коллетт
Элис Ив
Элис Ив
Марла Гиббс
Марла Гиббс
Ривер Александр
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Наша рецензия

Живите долго и процветайте
Живите долго и процветайте Премьера фильма Бена Луина «Пожалуйста, приготовьтесь» в главной роли с Дакотой Фаннинг состоялась на кинофестивале в Остине. Если пристально вглядываться в нишу независимого американского кинематографа, то эта картина определённо заслуживает внимания и выделяется среди других фильмов в категории инди, несмотря на то, что её не ждёт светлое прокатное будущее. Кадр из фильма «Пожалуйста, приготовьтесь» Молодая 21-летняя девушка Венди (Дакота Фаннинг) живет в…

Отзывы о фильме

Цитаты
Scottie Она пытается добраться до Лос-Анджелеса и сдать сценарий на этот конкурс.
Sam Он хоть хороший?
Scottie Что такое?
Sam Сценарий.
Scottie О, я смогла прочитать всего пару страниц. Понимаю я его или нет — хз.
Sam Что именно ты не понимаешь?
Scottie Ладно, я знаю, что он герой «Звёздных войн». Но кто такой этот Кирк?
Sam Пожалуйста, врежься этой тачкой прямо сейчас, потому что мы оба заслуживаем умереть!
