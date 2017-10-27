Scottie Она пытается добраться до Лос-Анджелеса и сдать сценарий на этот конкурс.

Sam Он хоть хороший?

Scottie Что такое?

Sam Сценарий.

Scottie О, я смогла прочитать всего пару страниц. Понимаю я его или нет — хз.

Sam Что именно ты не понимаешь?

Scottie Ладно, я знаю, что он герой «Звёздных войн». Но кто такой этот Кирк?