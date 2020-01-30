Гости на вилле, 2020

«Гости на вилле» — 24 часа из жизни семьи среднего класса, проживающей в небольшом городке на севере Италии. Днём родственники помогают нуждающимся, но с наступлением ночи проявляются их тёмные стороны.
Италия, наши дни. Жители загородной виллы устраивают званый ужин, приглашая на вечеринку соседей. Поводом для праздничного мероприятия становится скорый отъезд патриарха семьи, многоуважаемого Джорджио (Марко Джаллини). На заднем дворе собираются десятки гостей, знакомых не первый год. Хозяева предстают добрыми и отзывчивыми людьми, готовыми протянуть руку помощи. Но под маской законопослушных граждан скрываются алчные лжецы, готовые на всё ради сохранения места в обществе. При этом гости тоже далеко не ангелы. В этом солнечном городке, словно бы списанном с туристической открытки, скелеты в шкафу есть у каждого. Когда вечеринка подходит к концу, на виллу пробирается вооруженный незнакомец. Происходит убийство. Жертва — сын экономки из Румынии.
Вместо того, чтобы позвонить в полицию, Джорджио и его родственники решают разобраться в ситуации самостоятельно. Для начала необходимо выяснить, кто и по какой причине подослал молодого наёмника. Затем соучастники преступления должны избавиться от трупа. На поверхность всплывают подробности, переворачивающие ситуацию с ног на голову. Каждый из присутствующих олицетворяет один из семи смертных грехов. И тот, кто ещё утром казался абсолютно невинным, оказывается безжалостным монстром. Обстановка накаляется до предела. Дожить до рассвета удастся не всем.
— Съёмки проходили в городе Бассано-дель-Граппа, Венеция.
— Итальянский режиссёр Ивано Де Маттео — обладатель четырёх премий Венецианского кинофестиваля. Все награды были получены им за фильм «Наши мальчики» 2014 года.
— Де Маттео не только выступил режиссёром, но и написал оригинальный сценарий.
— «Гости на вилле» выдержан в нуарной стилистике. Помимо контрастной светотеневой палитры и неожиданных ракурсов Де Маттео использует характерных персонажей с двойным нутром. Даже священник, врач и полицейский в итоге оказываются грешниками.
— Постановщик стремился обличить пороки высокомерных богачей, наделённых властью.
— Источником вдохновения послужил классический итальянский фильм 1965 года «Дамы и господа» Пьетро Джерми.
— Исполнитель главной роли Марко Джаллини — один из самых востребованный актёров в итальянском кинематографе. Благодаря фильмам Паоло Дженовезе «Идеальные незнакомцы» и «Место встречи» о его таланте узнал весь мир.
— Согласно задумке, сюжет разворачивается в рамках одних суток, а действие не выходит за пределы загородной виллы. Как утверждает Де Маттео, камерность повествования позволяет глубже раскрыть характеры персонажей.
— Кристина Флютур — румынская актриса, открытая режиссёром фильма «За облаками» Кристианом Мунджиу в 2012 году. Несмотря на премию в Каннах, с тех пор она снималась лишь в малоизвестных и независимых проектах, не достигших широкого проката.
— Премьера планировалась на лето 2020 года. Но из-за пандемии коронавируса релиз был перенесён на шесть месяцев.
На вилле небольшого городка на севере Италии живет состоятельная семья. Вечером отец уезжает в командировку, а ночью молодой румын, сын экономки, получает в их доме огнестрельное ранение и умирает… Перед зрителем открывается темная сторона провинции, которая полна подлости и насилия, и семь главных героев становятся живым воплощением семи смертных грехов. Съемки проходили в городке Бассано-дель-Граппа в долине Брента области Венеция. Фильм демонстрируется на итальянском языке с русскими субтитрами.