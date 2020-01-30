Гости на вилле, 2020

«Гости на вилле» — 24 часа из жизни семьи среднего класса, проживающей в небольшом городке на севере Италии. Днём родственники помогают нуждающимся, но с наступлением ночи проявляются их тёмные стороны.

Италия, наши дни. Жители загородной виллы устраивают званый ужин, приглашая на вечеринку соседей. Поводом для праздничного мероприятия становится скорый отъезд патриарха семьи, многоуважаемого Джорджио (Марко Джаллини). На заднем дворе собираются десятки гостей, знакомых не первый год. Хозяева предстают добрыми и отзывчивыми людьми, готовыми протянуть руку помощи. Но под маской законопослушных граждан скрываются алчные лжецы, готовые на всё ради сохранения места в обществе. При этом гости тоже далеко не ангелы. В этом солнечном городке, словно бы списанном с туристической открытки, скелеты в шкафу есть у каждого. Когда вечеринка подходит к концу, на виллу пробирается вооруженный незнакомец. Происходит убийство. Жертва — сын экономки из Румынии.

Вместо того, чтобы позвонить в полицию, Джорджио и его родственники решают разобраться в ситуации самостоятельно. Для начала необходимо выяснить, кто и по какой причине подослал молодого наёмника. Затем соучастники преступления должны избавиться от трупа. На поверхность всплывают подробности, переворачивающие ситуацию с ног на голову. Каждый из присутствующих олицетворяет один из семи смертных грехов. И тот, кто ещё утром казался абсолютно невинным, оказывается безжалостным монстром. Обстановка накаляется до предела. Дожить до рассвета удастся не всем.