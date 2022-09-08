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Постер фильма Засуха
6.3
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6.3

Засуха

, 2022
Siccità
Италия / комедия, драма / 18+
Постер фильма Засуха
6.3

О фильме

Дождя в Риме не было уже 3 года. Правила и обычаи меняются, пока группа взаимосвязанных персонажей решает проблему нехватки воды.

В ролях

Сильвио Орландо
Сильвио Орландо
Antonio
Валерио Мастандреа
Валерио Мастандреа
Loris
Элена Льетти
Элена Льетти
Mila
Томмазо Раньо
Томмазо Раньо
Alfredo
Клаудия Пандольфи
Клаудия Пандольфи
Sara
Виничио Маркиони
Виничио Маркиони
Luca
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Valentina
Диего Рибон
Professor Del Vecchio
Массимилиано Тортора
Jacopucci
Массимилиано Тортора
Jacopucci
Эмануэла Фанелли
Эмануэла Фанелли
Raffaella Zarate
Режиссер Паоло Вирдзи
Сценарист Франческа Аркибуджи, Паоло Вирдзи, Марио Джанани, Паоло Джордано, Франческо Пикколо
Композитор Франко Пьерсанти
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 8 сентября 2022
Дата выхода
29 сентября 2022 Италия T
13 апреля 2023 Сербия
Сборы в мире $1 991 376
Производство Wildside, Vision Distribution
Другие названия
Siccità, Dry, Drought, Seca, Suša, Susza, Засуха, Суша, 干旱

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 4 апреля 2023

Отзывы о фильме

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