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Siccità

Засуха, 2022

2022 / Италия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме
Дождя в Риме не было уже 3 года. Правила и обычаи меняются, пока группа взаимосвязанных персонажей решает проблему нехватки воды.
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2022
Режиссер
Паоло Вирдзи
Паоло Вирдзи
В ролях
Сильвио Орландо
Сильвио Орландо
Валерио Мастандреа
Валерио Мастандреа
Элена Льетти
Элена Льетти
Томмазо Раньо
Томмазо Раньо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Засуха 1 постер
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