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Засуха
Siccità
Засуха, 2022
2022 / Италия
6.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Жанр:
комедия
драма
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О фильме
Дождя в Риме не было уже 3 года. Правила и обычаи меняются, пока группа взаимосвязанных персонажей решает проблему нехватки воды.
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6.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность
1 час 37 минут
Год выпуска
2022
Режиссер
Паоло Вирдзи
В ролях
Сильвио Орландо
Валерио Мастандреа
Элена Льетти
Томмазо Раньо
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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Премьеры
Онлайн
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Рецензия
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