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6.3
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Засуха
6.3
Засуха
, 2022
Siccità
Италия / комедия, драма / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
Места съёмок
6.3
О фильме
Дождя в Риме не было уже 3 года. Правила и обычаи меняются, пока группа взаимосвязанных персонажей решает проблему нехватки воды.
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В ролях
Сильвио Орландо
Antonio
Валерио Мастандреа
Loris
Элена Льетти
Mila
Томмазо Раньо
Alfredo
Клаудия Пандольфи
Sara
Виничио Маркиони
Luca
Моника Беллуччи
Valentina
Диего Рибон
Professor Del Vecchio
Массимилиано Тортора
Jacopucci
Массимилиано Тортора
Jacopucci
Эмануэла Фанелли
Raffaella Zarate
Режиссер
Паоло Вирдзи
Сценарист
Франческа Аркибуджи
,
Паоло Вирдзи
,
Марио Джанани
,
Паоло Джордано
,
Франческо Пикколо
Композитор
Франко Пьерсанти
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Италия
Продолжительность
1 час 37 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
8 сентября 2022
Дата выхода
29 сентября 2022
Италия
T
13 апреля 2023
Сербия
Сборы в мире
$1 991 376
Производство
Wildside, Vision Distribution
Другие названия
Siccità, Dry, Drought, Seca, Suša, Susza, Засуха, Суша, 干旱
Еще
Рейтинг фильма
6.3
Оцените
10
голосов
6.2
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 4 апреля 2023
Отзывы о фильме
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