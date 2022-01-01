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Американская пастораль Американская пастораль
Киноафиша Фильмы Американская пастораль Американская пастораль, 2016: актеры и роли
American Pastoral Американская пастораль 2016 / США
6.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Американская пастораль, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Филлип Нойс Филлип Нойс Phillip Noyce
В ролях
Дакота Фаннинг Дакота Фаннинг Dakota Fanning Дженнифер Коннелли Дженнифер Коннелли Jennifer Connelly Юэн МакГрегор Юэн МакГрегор Ewan McGregor Руперт Эванс Руперт Эванс Rupert Evans Молли Паркер Молли Паркер Molly Parker
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
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