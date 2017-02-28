«Мальчик в полосатой пижаме»: Рецензия Киноафиши

Ферма жестокости

«Мальчик в полосатой пижаме» - экранизация одноименного романа, в основе сюжета которого встреча представителей двух разных миров. Два маленьких мальчика, один из которых - сын высокопоставленного немецкого чиновника, а второй - еврей в трудовом лагере, живут абсолютно разными жизнями во время Второй мировой войны. Поскольку каждому из них нет и десяти лет, то они слабо представляют что происходит, и почему их жизни настолько отличаются. Но они все равно становятся друзьями.

Тема войны или тема принижения отдельного пласта людей - неисчерпаемы для кинематографа, поэтому эта история не могла не нашуметь. Тут и война, и геноцид евреев, если добавить парочку афроамериканцев и вступительное слово «основано на реальных событиях», то этот фильм номинировался бы на «Оскар».

Кадр из фильма «Мальчик в полосатой пижаме»

Подача того времени представляется весьма интересной, поскольку режиссер показывает его максимально драматично и жестоко для нас, но в то же время, пытается показать всё то же самое через призму ребенка. Бруно (Эйса Баттерфилд) всего 8 лет, он любит своего отца-военного, играет в самолетики с друзьями и любит всё исследовать. Вот только исследования его по-мальчишески имеют более приключенческую и фантазийную направленность, а происходящее в мире его не интересует. У него было веселое детство в оживленном Берлине со множеством друзей. Но его семье приходится переехать в другое место из-за повышения главы семьи, и вот Бруно уже живет в какой-то глуши, поиграть ему не с кем.

Кадр из фильма «Мальчик в полосатой пижаме»

В попытках как-то себя развлечь, он много исследует местность и в итоге выходя на концлагерь, через забор знакомится с еврейским мальчиком Шмулей (Джек Скэнлон). Бруно понятия не имеет кто такие евреи, он видит ребенка и полагает, что с ним можно поиграть. Он до умиления наивно расспрашивает почему Шмуля ходит в пижаме, как ему живется на ферме (с ней он путает концлагерь) и приглашает в гости в свою богатую немецкую семью. И хотя еврейский мальчик куда глубже познал жестокость мира, многое он все равно не понимает. О том, что пижама - это форма одежда для них всех, и что ему нельзя за забор, он говорит спокойно. Для него это факты, но почему все устроено в мире именно так - оба ребенка не понимают. Они сразу оказываются на одной волне, Бруно проникается симпатией и приносит заключенному шоколад и прочие вкусности, играет с ним в мяч и шахматы через забор.

Кадр из фильма «Мальчик в полосатой пижаме»

Один Шмуля заменяет ему целую компанию друзей из Берлина, но множество вопросов продолжает мучать Бруно. Тогда он начинает расспрашивать своего преподавателя истории, конечно же получая в ответ версию, что евреи зло и их нужно истреблять. Подглядывает фильм о лагерях (который врет примерно во всем), начинает задаваться вопросом хороший ли человек его отец. То, как он познает мир, и какие рассуждения рождаются в его голове, всё это такая простая истина. Но с возрастом у нас появляется привычка всё усложнять, бесчеловечность и слепая ненависть становятся нам ближе, чем чистота души и взглядов.

Мать Бруно одновременно с ним тоже делает для себя открытия. Не в меру позитивная, она слишком долго закрывала глаза на работу мужа, и только сейчас до нее доходит истинный уровень жестокости. Она проникается симпатией к их домашнему еврейскому прислужнику, с ужасом поглядывает в сторону трудового лагеря и задает мужу вопросы, получив ответы на которых, потом не может смотреть на него без отвращения. Роль ее персонажа в том, чтобы показать немцев не как бездушных роботов.

Кадр из фильма «Мальчик в полосатой пижаме»

Многие критикуют фильм за недостоверность образов и событий, но замечая неточности при просмотре, нет ощущения, будто режиссер или автор книги сглупили. Наивный тон создатели истории добавили намеренно, поскольку главные герои все-таки маленькие мальчики. А из этого уже вытекает и некоторое утрирование. Но это не делает историю менее сильной. С первой минуты и до самого финала, картина тащит зрителя на дно человеческих пороков. Замечать какие-то недостатки (как смогли сделать подкоп под лагерь?) - это упускать главный посыл истории.

Кадр из фильма «Мальчик в полосатой пижаме»

Красивая, но давящая музыка, помогала этой драме казаться вялотекущим экскурсом в историю, с целью припомнить людям о несправедливой расправе над евреями. Но непредсказуемо жестокий финал возвел этот фильм в разряд скромных шедевров. Это тот редкий тип концовки, которая несмотря на весь ужас происходящего, не нацелена на ваши слезные железы, она лишает вас дара речи. Вы сидите и пытаетесь осмыслить, еще раз прокручиваете всё в голове, чтобы убедиться правильно ли вы всё поняли. И если вы готовы к душераздирающей истории, которую вы скорее всего уже не сможете забыть, то обязательно смотрите этот фильм.

Бариева Лилия