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Мальчик в полосатой пижаме Мальчик в полосатой пижаме
Киноафиша Фильмы Мальчик в полосатой пижаме Мальчик в полосатой пижаме, 2008: актеры и роли
The Boy in the Striped Pajamas Мальчик в полосатой пижаме 2008 / Великобритания / США
7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Мальчик в полосатой пижаме, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Марк Херман Mark Herman
В ролях
Эйса Баттерфилд Эйса Баттерфилд Asa Butterfield Вера Фармига Вера Фармига Vera Farmiga Руперт Френд Руперт Френд Rupert Friend Джек Скэнлон Jack Scanlon Эмбер Битти Дэвид Тьюлис Дэвид Тьюлис David Thewlis
Вышка
Вышка
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