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Фильмы похожие на «Морозко»
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Фильмы похожие на «Морозко»

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Книга мастеров
Книга мастеров
6.0
семейный, сказка
2009, Россия
Чародеи
Чародеи
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7.0
мюзикл, фантастика, мелодрама
1982, СССР
Подарок Черного колдуна
Подарок Черного колдуна
6.0
детский
1978, СССР
Финист - Ясный Сокол
Финист - Ясный Сокол
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7.0
сказка, семейный
1975, СССР
Варвара-краса, длинная коса
Варвара-краса, длинная коса
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8.0
детский, сказка
1969, СССР
Огонь, вода и... медные трубы
Огонь, вода и... медные трубы
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7.0
мюзикл, детский, семейный, сказка
1968, СССР
Зигзаг удачи
Зигзаг удачи
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7.0
комедия
1968, СССР
Сказка о потерянном времени
Сказка о потерянном времени
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8.0
семейный, сказка
1964, СССР
Королевство Кривых Зеркал
Королевство Кривых Зеркал
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7.0
сказка, семейный
1963, СССР
Вечера на хуторе близ Диканьки. Ночь перед Рождеством
Вечера на хуторе близ Диканьки. Ночь перед Рождеством
Смотреть за 1 рубль
7.0
семейный, сказка
1961, СССР
Марья-искусница
Марья-искусница
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7.0
фэнтези, семейный, приключения
1959, СССР
Конек-горбунок
Конек-горбунок
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6.0
сказка, семейный
1941, СССР
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Фильмы, похожие на «Морозко», придутся по вкусу всем любителям старых добрых советских сказок. Редакция Киноафиши составила список лучших подобных киноисторий о волшебстве и любви, основанных на популярных сказках. Как известно, сюжет «Морозко» объединяет в себе несколько старинных народных сюжетов. Главные герои фильма – бедная девушка Настенька, воспитывающаяся вместе с глупой и некрасивой сводной сестрой Марфушей, и самовлюбленный заносчивый парень Иван. Им обоим предстоит преодолеть слабости своего характера, встретиться с нечистой силой и, вопреки всем невзгодам, найти друг друга. «Морозко» демонстрирует, что честность, доброта и самоотверженность всегда по достоинству вознаграждаются, в то время как злые и неблагодарные люди так и остаются одинокими и несчастными, наказывая себя своими руками. Эта мораль не теряет своей актуальности и по сей день, а волшебная новогодняя атмосфера и таланты советских актеров и режиссеров придают особое очарование сказкам такого рода.

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