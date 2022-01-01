Фильмы, похожие на «Морозко», придутся по вкусу всем любителям старых добрых советских сказок. Редакция Киноафиши составила список лучших подобных киноисторий о волшебстве и любви, основанных на популярных сказках. Как известно, сюжет «Морозко» объединяет в себе несколько старинных народных сюжетов. Главные герои фильма – бедная девушка Настенька, воспитывающаяся вместе с глупой и некрасивой сводной сестрой Марфушей, и самовлюбленный заносчивый парень Иван. Им обоим предстоит преодолеть слабости своего характера, встретиться с нечистой силой и, вопреки всем невзгодам, найти друг друга. «Морозко» демонстрирует, что честность, доброта и самоотверженность всегда по достоинству вознаграждаются, в то время как злые и неблагодарные люди так и остаются одинокими и несчастными, наказывая себя своими руками. Эта мораль не теряет своей актуальности и по сей день, а волшебная новогодняя атмосфера и таланты советских актеров и режиссеров придают особое очарование сказкам такого рода.