Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Два, три, демон, приди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Дама с собачкой
Фильмы похожие на Дама с собачкой
Дама с собачкой
1960 / СССР
5.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Похожие
Фильмы похожие на Дама с собачкой
Вся информация о фильме
Простая смерть
драма
1985, СССР
7.0
Несколько дней из жизни И.И. Обломова
драма
1979, СССР
7.0
Сибириада
драма, военный, исторический
1978, СССР
8.0
Мой ласковый и нежный зверь
исторический, драма, мелодрама
1978, СССР / Германия
7.0
Неоконченная пьеса для механического пианино
драма
1976, СССР
8.0
Гамлет
драма
1964, СССР
6.0
Столь долгое отсутствие
драма
1961, Франция / Италия
7.0
Чистое небо
мелодрама
1961, СССР
7.0
Завещание Орфея
драма, биография
1960, Франция
7.0
Шинель
драма
1959, СССР
7.0
Баллада о солдате
драма, военный, мелодрама
1959, СССР
7.0
Белые ночи
драма, мелодрама
1959, СССР
6.0
Неотправленное письмо
драма
1959, СССР
7.0
Отчий дом
драма
1959, СССР
7.0
Коммунист
драма
1957, СССР
7.0
Шведская спичка
комедия
1954, СССР
8.0
Анна на шее
драма
1954, СССР
6.0
Большая семья
драма
1954, СССР
7.0
Весна
комедия, мюзикл
1947, СССР
7.0
Бесприданница
драма
1937, СССР
7.0
Падение дома Ашеров
1928, Франция
7.0
День счастья
драма, мелодрама
1963, СССР
6.0
Дорогой мой человек
мелодрама, драма
1958, СССР
7.0
Салют, Мария!
драма
1970, СССР
7.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Жили богато неспроста: как таксисты в СССР обманывали пассажиров
«Сына» Баскова нет уже ровно год: раскрыты подробности разыгравшейся драмы
Талия сводит с ума: как выглядит самая красивая стюардесса России без одежды
Над этой малышкой все детство издевались: теперь нет никого успешнее (фото)
Как бы сейчас выглядели Мымра и Новосельцев? Не пара, а загляденье
Военный, здоровенный: отец Мясникова оказался эталоном мужской красоты
Эти знаки Зодиака станут самыми счастливыми в 2023 году: наконец-то белая полоса
Это слово неверно говорят 8 из 10 людей: заблуждаются из-за поговорки
Тест: кто вы из героев известных мультфильмов?
Проводники раскрыли гадкую правду о поездах: касается постельного белья и не только
И Лукашин туда же: в «Иронии судьбы» бессовестно обманули народ
Еще один сердцеед: в Сети нашлось единственное фото брата Аверина
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить