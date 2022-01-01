Несколько дней из жизни И.И. Обломова, 1979

Главный герой фильма, Илья Ильич Обломов, – праздный помещик, жизнь которого состоит из безделья, сна и приема пищи. Его товарищ Андрей Иванович Штольц, полный антипод Обломова, человек энергичный и целеустремленный, чтобы вытащить друга из постели, знакомит его с семьей Ильинских.

Вскоре Штольц надолго уезжает по делам за границу. Летом Обломов и Ильинские снимают загородные дачи по соседству, и между Ильей Ильичем и прекрасной Ольгой Ильинской начинают зарождаться чувства. Но будет ли одной любви достаточно для того, чтобы изменить Обломова?