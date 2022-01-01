Несколько дней из жизни И.И. Обломова, 1979

Главный герой фильма, Илья Ильич Обломов, – праздный помещик, жизнь которого состоит из безделья, сна и приема пищи. Его товарищ Андрей Иванович Штольц, полный антипод Обломова, человек энергичный и целеустремленный, чтобы вытащить друга из постели, знакомит его с семьей Ильинских.
Вскоре Штольц надолго уезжает по делам за границу. Летом Обломов и Ильинские снимают загородные дачи по соседству, и между Ильей Ильичем и прекрасной Ольгой Ильинской начинают зарождаться чувства. Но будет ли одной любви достаточно для того, чтобы изменить Обломова?
В 19 веке русские помещики жили скучно и праздно. Трудно им было найти свое место в жизни, реализовать себя как личность. Вот и главный герой фильма Илья Ильич Обломов — не хотел трудиться лишь ради приумножения своего богатства, поскольку не видел в этом для себя высокой цели.
Лежа на диване и предаваясь «философским» размышлениям о смысле жизни, Обломов многое упустил в этой жизни, в том числе и свою любовь — Ольгу. Отчаявшись достучаться до его сердца, она вышла замуж за его друга Штольца.