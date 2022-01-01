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Несколько дней из жизни И.И. Обломова Несколько дней из жизни И.И. Обломова
Киноафиша Фильмы Несколько дней из жизни И.И. Обломова

Несколько дней из жизни И.И. Обломова, 1979

1979 / СССР
7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главный герой фильма, Илья Ильич Обломов, – праздный помещик, жизнь которого состоит из безделья, сна и приема пищи. Его товарищ Андрей Иванович Штольц, полный антипод Обломова, человек энергичный и целеустремленный, чтобы вытащить друга из постели, знакомит его с семьей Ильинских.

Вскоре Штольц надолго уезжает по делам за границу. Летом Обломов и Ильинские снимают загородные дачи по соседству, и между Ильей Ильичем и прекрасной Ольгой Ильинской начинают зарождаться чувства. Но будет ли одной любви достаточно для того, чтобы изменить Обломова?

  • Это первая и пока единственная экранизация классического романа Ивана Гончарова «Обломов».
  • Идея снять фильм по мотивам книги родилась у Михалкова случайно, когда он услышал, как Олег Табаков читает главы из романа по радио. В итоге Табаков и стал исполнителем главной роли.
  • После выхода фильм вызвал в мире кино активные дискуссии по поводу неприятия режиссером образа жизни Штольца и идеализацией им “обломовщины”. Действительно, Михалков признавался, что хотел показать, как излишне прагматичный и черствый образ жизни вытесняет духовность из человека.
  • Андрон Михалков-Кончаловский, известный советский и российский режиссер и брат Михалкова, утверждает, что именно он выведен под образом Штольца.

В 19 веке русские помещики жили скучно и праздно. Трудно им было найти свое место в жизни, реализовать себя как личность. Вот и главный герой фильма Илья Ильич Обломов — не хотел трудиться лишь ради приумножения своего богатства, поскольку не видел в этом для себя высокой цели.

Лежа на диване и предаваясь «философским» размышлениям о смысле жизни, Обломов многое упустил в этой жизни, в том числе и свою любовь — Ольгу. Отчаявшись достучаться до его сердца, она вышла замуж за его друга Штольца.

7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 2 часа 23 минуты
Год выпуска 1979
Премьера в России 8 сентября 1980
Премьера в мире 18 декабря 1979
Возраст 12+
Режиссер
Никита Михалков
Никита Михалков
В ролях
Олег Табаков
Олег Табаков
Юрий Богатырев
Юрий Богатырев
Андрей Попов
Елена Соловей
Авангард Леонтьев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Несколько дней из жизни И.И. Обломова 2 постера
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Несколько дней из жизни И.И. Обломова
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