Лирическая история повествует о молодой женщине-ученом Наде Ковровой. Она заканчивает первую научную работу и получает залуженные высокие оценки от преподавателей и рецензентов. Это настоящий успех! Надя счастлива и не собирается останавливаться на достигнутом: она торопится приступить к новой работе. Теперь у нее совсем не находится времени на общение с друзьями и даже с родителями. Надя считает себя успешным ученым-исследователем, поэтому хочет уйти с головой в любимое дело. Но, увы, ее вторая работа оказывается не слишком выдающейся. Находятся неточности, разнообразные недочеты и даже ошибки. Наде сложно поверить в неудачу, однако вердикт уже прозвучал. Как быть и к кому обратиться за поддержкой, если покинутые друзья занимаются своими делами, а родители не разбираются в науке? Героиня не опускает руки: и в дружбе, и в работе она готова начать все сначала. Пусть не сразу, но у нее должно получиться.