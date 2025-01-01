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Киноафиша Фильмы Весна в Москве

Весна в Москве

Vesna v Moskve 18+
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О фильме

Лирическая история повествует о молодой женщине-ученом Наде Ковровой. Она заканчивает первую научную работу и получает залуженные высокие оценки от преподавателей и рецензентов. Это настоящий успех! Надя счастлива и не собирается останавливаться на достигнутом: она торопится приступить к новой работе. Теперь у нее совсем не находится времени на общение с друзьями и даже с родителями. Надя считает себя успешным ученым-исследователем, поэтому хочет уйти с головой в любимое дело. Но, увы, ее вторая работа оказывается не слишком выдающейся. Находятся неточности, разнообразные недочеты и даже ошибки. Наде сложно поверить в неудачу, однако вердикт уже прозвучал. Как быть и к кому обратиться за поддержкой, если покинутые друзья занимаются своими делами, а родители не разбираются в науке? Героиня не опускает руки: и в дружбе, и в работе она готова начать все сначала. Пусть не сразу, но у нее должно получиться.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1953
Премьера в мире 31 марта 1953
Производство Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Vesna v Moskve, Spring in Moscow, Wiosna w Moskwie, Весна в Москве
Режиссер
Иосиф Хейфиц
Иосиф Хейфиц
Надежда Кошеверова
Надежда Кошеверова
В ролях
Анатолий Кузнецов
Анатолий Кузнецов
Владимир Таскин
Владимир Петров
Александра Тришко
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
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