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Рейтинг фильма
7.2
Оцените15 голосов
7.1IMDb
Цитаты
CégesteБесполезно. Художник всегда пишет свой собственный портрет. Ты никогда не нарисуешь этот цветок.
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