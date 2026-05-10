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Постер фильма Завещание Орфея
7.2
Киноафиша Фильмы Завещание Орфея
7.2

Завещание Орфея

, 1960
Le testament d'Orphée, ou ne me demandez pas pourquoi!
Франция / драма, биография / 18+
Постер фильма Завещание Орфея
7.2

О фильме

Поэтический фильм о судьбе поэта.

В ролях

Жан Кокто
Self - the Poet
Эдуар Дермит
Мария Касарес
La princesse
Анри Кремье
Франсуа Перье
Франсуа Перье
Юл Бриннер
Юл Бриннер
L'huissier
Жан-Пьер Лео
Жан-Пьер Лео
Франсуаза Арну
Elle-même
Клодин Оже
Minerve
Шарль Азнавур
Шарль Азнавур
Le Curieux
Лючия Бозе
Лючия Бозе
Une amie d'Orphée
Франсуаза Кристоф
L'infirmière
Режиссер Жан Кокто
Сценарист Жан Кокто
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 1960
Премьера онлайн 10 мая 2026
Премьера в мире 18 февраля 1960
Дата выхода
18 февраля 1960 Франция
Сборы в мире $2 977
Производство Cinédis, Les Editions Cinégraphiques
Другие названия
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Рейтинг фильма

7.2
Оцените 15 голосов
7.1 IMDb

Отзывы о фильме

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