1929 год. Китайцы готовят нападение на Китайско-Восточную железную дорогу. В результате сражения красноармейский отряд берет в плен солдата Вана. Повинуясь воле своего офицера, Ван помогает ему бежать из плена. В дороге между беглецами происходит конфликт и молодой китаец, расправившись с офицером, начинает понимать, кто его подлинный враг…
СтранаСССР
Продолжительность1 час 22 минуты
Год выпуска1932
Премьера в мире31 октября 1933
Дата выхода
31 октября 1933
Россия
Другие названия
Moya rodina, Lyudi OKDVA - People's OKDVA, Most - The Bridge, My Motherland, Моя родина