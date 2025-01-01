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Постер фильма Моя Родина
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Киноафиша Фильмы Моя Родина

Моя Родина

Moya rodina 18+
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О фильме

1929 год. Китайцы готовят нападение на Китайско-Восточную железную дорогу. В результате сражения красноармейский отряд берет в плен солдата Вана. Повинуясь воле своего офицера, Ван помогает ему бежать из плена. В дороге между беглецами происходит конфликт и молодой китаец, расправившись с офицером, начинает понимать, кто его подлинный враг…
Страна СССР
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 1932
Премьера в мире 31 октября 1933
Дата выхода
31 октября 1933 Россия
Другие названия
Moya rodina, Lyudi OKDVA - People's OKDVA, Most - The Bridge, My Motherland, Моя родина
Режиссер
Иосиф Хейфиц
Иосиф Хейфиц
Александр Зархи
В ролях
Борис Хайдаров
Геннадий Мичурин
Александр Мельников
Александр Мельников
Янина Жеймо
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.8
Оцените 15 голосов
5.7 IMDb
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