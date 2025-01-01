Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Анна на шее
1 постер
Киноафиша Фильмы Анна на шее

Анна на шее

Anna na shee 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

После смерти жены Петр Леонтьевич Соболев запил, а трое детей - 18-летняя Анечка и гимназисты Петя и Андрюша - оказались без копейки в кармане. Чтобы поправить положение семьи, бесприданница Анна соглашается на брак с чиновником Модестом Алексеевичем. Однако скупой и жадный до каждой копейки муж не только не помог близким девушки, но и лишь усугубил их бедственное положение. Благодаря своей красоте и молодости Анна вскоре становится светской львицей. Теперь уже Модест Алексеевич находится под каблуком у молодой жены, а ее отец и братья оказываются позабыты ради удовольствий и балов…

  • Режиссер картины Исидор Анненский не раз обращался к творчеству Чехова. Помимо рассказа “Анна на шее”, он экранизировал “Медведя” (1938), “Человека в футляре” (1939), “Свадьбу” (1944). 
  • Съемки фильма продвигались медленно, поскольку параллельно актеры были заняты в театре. Сцену бала снимали по ночам на протяжении целого месяца. 
  • В роли князя в кадре появился легендарный поэт и исполнитель Александр Вертинский. Он охотно общался с молодыми коллегами и рассказывал им истории из своей жизни. 
  • В 1957 году фильм был отмечен “Золотой пальмовой ветвью” Международного кинофестиваля в Италии.

После смерти жены небогатый дворянин запил и дошел до того, что его дом и все имущество должны быть проданы за долги, после чего он, его красавица дочь Анна и двое ее младших братиков оказались бы на улице. И тогда Анна, пожертвовав собой, выходит замуж за богатого старика...

Страна СССР
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 1954
Премьера в мире 1 января 1954
Дата выхода
1 января 1954 СССР
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Anna na shee, Анна на шее, Ana o vratu, Anna 'Round the Neck, Anna a férje nyakán, Anna al collo, Anna na sjeje, Anna rist, Anna, una mujer mundana, Aventures en Troïka, Avonturen met de Troïka, Ett baläventyr, Herz ohne Liebe, Het Anna-kruis, Kærlighedens veje, Królowa balu, Kunniamerkki kaulassa, La croix de Sainte-Anne, The Anna Cross
Режиссер
Исидор Анненский
В ролях
Алла Ларионова
Алла Ларионова
Александр Сашин-Никольский
Петя Мальцев
Александр Метелкин
Владимир Владиславский
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Анна на шее
Идиот 7.9
Идиот (1958)
Бобик в гостях у Барбоса 7.9
Бобик в гостях у Барбоса (1977)
Иван Васильевич меняет профессию 8.4
Иван Васильевич меняет профессию (1973)
Джентльмены удачи 8.5
Джентльмены удачи (1971)
Белое солнце пустыни 7.9
Белое солнце пустыни (1970)
Берегись автомобиля 8.0
Берегись автомобиля (1966)
Операция "Ы" и другие приключения Шурика 8.5
Операция "Ы" и другие приключения Шурика (1965)
Я шагаю по Москве 8.1
Я шагаю по Москве (1963)
Дама с собачкой 6.5
Дама с собачкой (1960)
Карнавальная ночь 7.8
Карнавальная ночь (1956)
Попрыгунья 7.1
Попрыгунья (1955)
Бессонная ночь 6.0
Бессонная ночь (1960)

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 14 голосов
6.8 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Зрители плевались, но пришлось привыкнуть: почему сменили Абдуллу в «Клюквенном щербете»
«Было просто невыносимо»: как режиссер «Большой перемены» отомстил актрисе, которая отвергла его
Мини-сериал «В глуши»: если бы «Твин Пикс» снимали среди водопадов и лесных убийц
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше