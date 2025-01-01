После смерти жены Петр Леонтьевич Соболев запил, а трое детей - 18-летняя Анечка и гимназисты Петя и Андрюша - оказались без копейки в кармане. Чтобы поправить положение семьи, бесприданница Анна соглашается на брак с чиновником Модестом Алексеевичем. Однако скупой и жадный до каждой копейки муж не только не помог близким девушки, но и лишь усугубил их бедственное положение. Благодаря своей красоте и молодости Анна вскоре становится светской львицей. Теперь уже Модест Алексеевич находится под каблуком у молодой жены, а ее отец и братья оказываются позабыты ради удовольствий и балов…