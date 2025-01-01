Вернувшись из армии, Николай Касаткин узнает, что его обожаемую жену Танюшу видели в компании другого мужчины. Герой не верит досужим сплетням – ровно до того момента, пока сам не застает любимую в объятиях руководителя музыкального кружка. Несмотря на протесты родственников, Николай поспешно разводится с Танюшей и начинает новую жизнь. Спустя некоторое время он женится на другой девушке. Случайность помогает Николаю осознать, что чувства к бывшей супруге по-прежнему живы. Что будет делать герой, когда сделает это открытие? Как отразится оно на его собственной судьбе и на судьбах близких ему людей?