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Единственная

Edinstvennaya 18+
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О фильме

Вернувшись из армии, Николай Касаткин узнает, что его обожаемую жену Танюшу видели в компании другого мужчины. Герой не верит досужим сплетням – ровно до того момента, пока сам не застает любимую в объятиях руководителя музыкального кружка. Несмотря на протесты родственников, Николай поспешно разводится с Танюшей и начинает новую жизнь. Спустя некоторое время он женится на другой девушке. Случайность помогает Николаю осознать, что чувства к бывшей супруге по-прежнему живы. Что будет делать герой, когда сделает это открытие? Как отразится оно на его собственной судьбе и на судьбах близких ему людей?

  • В основу сценария лег рассказ «Дурь» советского писателя, сценариста и драматурга Павла Нилина. 
  • Роль Бориса Ильича исполнил Владимир Высоцкий. Поскольку съемки проходили в Запорожье, а график у Высоцкого был плотным, ему не удалось приехать вместе с другими актерами. Тогда режиссер Иосиф Хейфиц принял решение сделать комбинированную съемку. 
  • Роль главной героини, Тани Фешиной, могла достаться Наталии Богуновой или Людмиле Гладунко. 
  • Елена Проклова получила приз за лучшее исполнение женской роли на Всесоюзном кинофестивале в городе Фрунзе, а также на Международном кинофестивале в Панаме.

Вернувшись со срочной службы, герой фильма узнает от близких, что его любимая жена «погуливала». Он решает простить непутевой былые грехи — но счастье семейной жизни все равно оказывается недолгим. Молодой муж добивается развода, хотя жена твердит, что всегда любила только его. Он уверен, что поступает правильно, надеется на облегчение страданий. Однако его жизнь начинает идти как-то наперекосяк; ноги то и дело ведут к старому дому…

Страна СССР
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1975
Премьера в мире 1 марта 1976
Дата выхода
1 марта 1976 СССР
Производство Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Edinstvennaya, Единственная..., Ainoa, Anthropina pathi, Die Einzige, Egyetlenem, Ta jedyna, The Only One, Unique
Режиссер
Иосиф Хейфиц
Иосиф Хейфиц
В ролях
Елена Проклова
Елена Проклова
Валерий Золотухин
Валерий Золотухин
Владимир Высоцкий
Владимир Высоцкий
Людмила Гладунко
Лариса Малеванная
Лариса Малеванная
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.5
Оцените 12 голосов
6.5 IMDb
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Единственная

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