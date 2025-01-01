Вернувшись из армии, Николай Касаткин узнает, что его обожаемую жену Танюшу видели в компании другого мужчины. Герой не верит досужим сплетням – ровно до того момента, пока сам не застает любимую в объятиях руководителя музыкального кружка. Несмотря на протесты родственников, Николай поспешно разводится с Танюшей и начинает новую жизнь. Спустя некоторое время он женится на другой девушке. Случайность помогает Николаю осознать, что чувства к бывшей супруге по-прежнему живы. Что будет делать герой, когда сделает это открытие? Как отразится оно на его собственной судьбе и на судьбах близких ему людей?
Вернувшись со срочной службы, герой фильма узнает от близких, что его любимая жена «погуливала». Он решает простить непутевой былые грехи — но счастье семейной жизни все равно оказывается недолгим. Молодой муж добивается развода, хотя жена твердит, что всегда любила только его. Он уверен, что поступает правильно, надеется на облегчение страданий. Однако его жизнь начинает идти как-то наперекосяк; ноги то и дело ведут к старому дому…
|1 марта 1976
|СССР