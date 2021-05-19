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Александр Ажа
Александр Ажа
Alexandre Aja
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Александр Ажа
Alexandre Aja
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Дата рождения
7 августа 1978
Возраст
43 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Биография Александр Ажа
Родился 7 августа 1978 года. Париж, Франция.
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Фильмография Александр Ажа
Кислород
драма, фэнтези, фантастика
2021, Франция / США
6.0
Кислород
фантастика, триллер
2021, США / Франция
6.0
Капкан
ужасы
2019, США
7.0
Девятая жизнь Луи Дракса
триллер
2015, США / Великобритания / Канада
7.0
Рога
ужасы, фэнтези, драма, триллер
2013, США
7.0
Пираньи 3D
триллер, ужасы
2010, США
7.0
Зеркала
ужасы
2008, США
8.0
У холмов есть глаза
ужасы, триллер, драма
2006, США
7.0
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Режиссер Александр Ажа собирается снять сиквел «Капкана»
В фильме, скорее всего, будут фигурировать новые персонажи.
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19 мая 2021 13:30
Netflix представил трейлер научно-фантастического хоррора «Кислород»
От создателя «Зеркал» и «У холмов есть глаза».
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22 апреля 2021 10:52
Netflix представил трейлер научно-фантастического триллера о выживании «Кислород»
Фильм в духе «Погребенного заживо» выйдет в мае.
Написать
11 марта 2021 10:53
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